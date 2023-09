La historia detrás de la foto llena de risas entre Jonathan McDonald y Joel Campbell por el clásico

Entre todas las que acudieron al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el clásico en el que Alajuelense derrotó 2-1 a Saprissa, se encontraba Jonathan McDonald.

Intentó pasar desapercibido, pero le resultó imposible. Su nombre está ligado al club como el máximo anotador de la Liga en partidos contra la ‘S’ y el domingo fue el día para darse un gusto y volver a reír en un clásico.

“Hace tiempo quería volver a tener la experiencia de vivir un clásico como aficionado, yo creo que el último que vi así fue hace 21 años, porque después empecé como profesional. Desde luego que no podés ir siendo jugador de otro club como Herediano, después pasé a la Liga viviéndolos dentro de la cancha y después estuve con Herediano dos años más”, relató Jonathan McDonald.

Así fue como Jonathan McDonald encendió las redes sociales al finalizar el clásico nacional. Foto: Instagram

Volvió al clásico como aficionado y ni siquiera era necesario consultarle a cuál equipo apoyaba en ese juego.

“Me di la oportunidad de ir como aficionado y al haber jugado tantos, uno quisiera estar ahí, pero ahora les toca a otros y la verdad que lo disfruté mucho, en compañía de uno de mis mejores amigos, con Kevin que me acompañó y estuvo conmigo”.

La experiencia le encantó al hombre que hoy es capitán de San Carlos, pero que llegó al Morera Soto simplemente para disfrutar como un aficionado más.

“Fue un ambiente muy chiva. Llegué justo cuando estaba terminando el calentamiento y todo lo que se vive, que uno no lo veía antes dentro del camerino, porque uno se estaba terminando de alistar, de cambiar, ajustando cosas y ver como la gente vive los clásicos es volver al pasado cuando era aficionado y fui tantas veces”.

Su mente retrocedía en el tiempo y lo hacía pensar en que iba a esos partidos para deleitarse con su delantero preferido de la Liga, con Josef Miso.

“Ahora pude ver a la gente cómo gritaba los goles, uno tal vez porque ya pasó por eso no se emocione tanto, o no los grite, pero verlos a ellos celebrar a uno le da ese sentido de volver a la responsabilidad que en algún momento uno tuvo”.

Mac veía a su alrededor y caía en cuenta de que un gol le da alegría a gente que tal vez tuvo una semana mala, que pasaron momentos complicados y fueron al estadio para olvidarse de todo por un periodo de tiempo o por el simple amor a un equipo y ahí cayó en cuenta de que un futbolista a veces no logra dimensionar esas pequeñas grandes cosas, como que el aficionado se vaya contento para la casa contentos.

“Para poder llegar rápido entré medio clandestino, medio escondido, para poder llegar al palco y al sentarme y estar ahí, bastante gente me reconoció, me pidieron fotos, incluso videos hasta saludando al papá, a la mamá, al tío y es bonito volver a sentirlo cerca”.

Tras el pitazo, optó por quedarse varios minutos en el palco donde estaba para no meterse en el tumulto que ya iba hacia afuera del estadio. También porque quería pasar a saludar a los amigos que tiene en el camerino de la Liga.

“La Doce me empezó a cantar y me extrañé, porque pensé que no me habían visto y fue algo muy especial poderlo vivir. Eso también me hace sentir de que el paso mío por la Liga fue muy bueno y que la gente todavía lo reconozca es algo de muchísimo valor para mí”.

Inclusive, él mismo hizo una publicación en su Instagram, en la que aparecía al lado de Joel Campbell. Y esa imagen tiene un trasfondo.

Contó que ellos son amigos desde hace mucho tiempo, tal vez no tan cercanos, pero se tienen respeto.

“Él fuera del país y yo acá y las veces que coincidimos en la Selección había una buena amistad y hubo un tiempo que anduvimos con el tema de los Superhéroes, con Superman y Batman. Nos llevamos bien”.

Así que él fue uno de esos amigos que quería saludar tras el partido contra los morados para felicitarlo por el clásico que hizo y porque se dio justo lo que el propio McDonald le había vaticinado a Campbell.

“Después del partido de nosotros, de la Liga contra San Carlos, yo le dije: ‘El mejor de los éxitos en el clásico y ojalá pueda meter gol’. Y ahí se lo recordé. Le dije: ‘Ve mae, le pasé las buenas vibras del gol contra Saprissa’ y nos echamos una risa ahí. Fue muy bueno volverlo a ver”, contó.

Sobre las denuncias de racismo, él muchas veces ha vivido en ese tipo de situaciones y da fe de que pasa en todos los estadios.

“Lo hemos visto, hasta con otros equipos, no solo con la Liga, Saprissa o Heredia, recuerdo que en Guanacasteca lo sufrieron y en Puntarenas también. Son cosas que no deberían pasar en 2023, pero suceden.

”Eso lo inician uno o dos y otros lo replican, porque tampoco son todos los aficionados. Ojalá que cuando ocurra actuemos, se pare y se denuncie para erradicar ese tema. Al calor de las emociones todos podemos hacer algo indebido en algún momento, pero eso no puede seguir sucediendo”, destacó Jonathan McDonald.

Para este miércoles habrá dos juegos trascendentales en el Torneo de Copa. Alajuelense recibirá a Liberia a partir de las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que San Carlos visitará a Saprissa, a las 8:15 p. m. en la ‘Cueva’. Ahí, los norteños tendrán en ataque a Jonathan McDonald y Álvaro Saborío.

