“Cada vez que juego tengo dolor. Es una dolencia crónica que me empezó de niña y la verdad no tengo idea cómo inició, pero para poder jugar debo calentar antes y durante un tiempo mayor a mis compañeras, para que no me duela al jugar. Una vez que concluye el partido debo igual hacer un trabajo especial para no poder mi vida con normalidad. Es un poco sacrificado, pero vale la pena”, contó Figueroa.