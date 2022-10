La desconocida buena relación entre Alex López y Mariano Torres

Uno viste los colores rojinegros de Alajuelense y el otro porta la indumentaria morada del Saprissa: Alex López y Mariano Torres estarán frente a frente otra vez este viernes, en el partido del todo o nada en la búsqueda de ese peleado boleto a la final.

Ambos están nominados por lo general para el galardón como el extranjero más destacado del torneo y con su fútbol despiertan el inagotable debate entre fanáticos sobre cuál de ellos dos es el mejor.

Lo que quizás hasta ahora era totalmente desconocido es que el hondureño Alex López y el argentino Mariano Torres tienen más cosas en común de lo que muchos imaginan. Inclusive, ellos mismos lo descubrieron al tratarse un poco más.

¿Cómo es eso? Antes de que empezara esta serie semifinal que está 0 a 0 y que el viernes se resolverá en Tibás, Torres elogió a López y no tuvo ningún problema en destacar al liguista como uno de los mejores futbolistas en Costa Rica.

“A mí él me parece un grandísimo jugador. Siempre lo dije y siempre lo digo cuando hablo con gente de fútbol, me parece un muy buen jugador. No sé si nos comparan en redes sociales, porque yo no tengo eso ni las miro, pero sí tengo claro que es un grandísimo jugador de fútbol“, afirmó Mariano Torres.

Y añadió: “Tiene mucha categoría y mucha calidad. Yo siempre he creído que el fútbol es a veces un poco injusto, tuve la suerte de ganar campeonatos y eso cambia mucho, pero a mí no me confunde ganar o perder. Para mí, un jugador es bueno ganando o perdiendo, no me cambia nada eso. Para mí, él es un muy buen jugador”.

Después de que Alajuelense selló su boleto a la final de la Liga Concacaf, en un partido donde Alex López fue el punto más alto de los rojinegros, con gol incluido, el catracho lanzó una confesión.

“Tengo muy buena relación con Mariano la verdad, pareciera mentira, pero sí tengo muy buena relación con él. Aquí en Costa Rica hay grandísimos jugadores y si yo no dijera que él en Saprissa es un gran jugador, estaría mintiendo“, mencionó el volante de Alajuelense.

Esa amistad surgió por una situación propiamente del fútbol. Hubo un momento en el que Olimpia necesitaba a un jugador con las características del argentino. Y ahí empezó todo.

“Fui el acceso a poder platicar con él y así se dieron las pláticas, y la verdad que siempre nos hemos llevado de la mejor manera”, subrayó López.

Dijo que no es que lo recomendó, sino que más bien le preguntaron por él y ahí fue cuando comenzó la relación entre ellos, entre colegas.

”No es que tampoco salimos a comer ni nada por el estilo, pero sí tenemos una gran relación y al final es lo que deja el fútbol, somos rivales en la cancha, pero afuera todos somos parte de esto tan lindo que es el fútbol”.

Así se llevan ellos, dos jugadores que por sus características son comparados en redes sociales, en grupos de WhatsApp, entre amigos o donde sea que se hable del fútbol nacional.

“Lo que le importa a cada afición son los títulos ganados y él es un grandísimo jugador. Gracias por las palabras que él dijo, pero al final, todo el tiempo que yo esté aquí voy a tratar de darlo todo y así dejar el nombre de Honduras y de Alex López en alto aquí en Costa Rica”.

Al consultársele al catracho si no le preguntó a Torres por qué no se dio lo de Olimpia, dijo que lo pasa es que el capitán de Saprissa está tranquilo en Costa Rica.

”Y es que al final yo solo fui el acceso, no sé cómo quedaron las pláticas, ni nada por el estilo, pero al final él está cómodo aquí y esperemos seguir siendo rivales por mucho tiempo”.

Alex López estaba contento por el boleto a la final de la Liga Concacaf, también porque su familia viajó desde Honduras y lo está acompañando en estos partidos claves, pero a la vez pensando en el partido del viernes.

Ese clásico se convierte en el duelo más importante de este torneo entre ambos equipos.

“Ahorita tenemos que descansar, darle vuelta a la página, saber que nos toca un partido difícil. En partidos allá hemos ido a ganar, hemos perdido, pero al final estamos a un paso y creo que la Liga irá a darlo todo para lograr ese segundo objetivo, que es llegar a la final”, apuntó Alex López.

Dijo que sin importar lo que pasara con Real España, es muy claro que el partido va a ser fuerte en Tibás y lo pronosticó como un clásico muy bonito, similar al del sábado pasado en el Morera.

“Nosotros tenemos que ir al campo a hacer lo que tácticamente nos pide el cuerpo técnico. Al final que salga o no salga, todo depende de nosotros. Vamos a ver cómo plantea el cuerpo técnico este partido en Tibás y esperemos poder sacarlo. ¿Cómo vamos a venir a inventar en este momento? Ya no podemos”, analizó.

Alex López es claro y afirma que el cansancio se siente y que es algo que lo hablan entre los compañeros, no como excusa, sino como parte de la misma motivación, de ver que para ellos no ha sido fácil y que están en pie de lucha.

“No sé si esté equivocado o no, pero vamos como por 24 partidos junto a Alexis Gamboa, de los que hemos estado ahí constantemente jugando y al final la Liga también tiene las condiciones para nosotros poder recuperarnos. Y si no, tenemos jugadores en los que el profe confía y poder jugar el viernes“.

Verse en la final de la Liga Concacaf era tan solo el primer propósito de Alajuelense en esta semana.

“Ya se cumplió algo que teníamos como objetivo, que era llegar a la primera final. Ahora tenemos que cambiar de chip, porque tenemos que recuperarnos y volver a pensar, saber de que se nos viene un partido muy difícil en Tibás, pero tenemos el equipo para ir a sacarlo”, reflexionó el hondureño.

Acabado el capítulo con Real España en el plano internacional, Alajuelense cuida todos los detalles.

Cuando se cumplan las 72 horas después de ese juego, la Liga estará de nuevo en la cancha, esta vez ante Saprissa, en un mano a mano por el pase a la final del Apertura 2022.

Y ahí de nuevo se encontrarán Alex López y Mariano Torres, cada quien defendiendo lo suyo, pero con una admiración mutua.