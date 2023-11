Kliver Gómez busca superar el dolor y honrar el último deseo de su padre

Kliver Gómez, lateral de Saprissa, recordó cómo hace nueve días cayó de rodillas, desmoronado al recibir la noticia del fallecimiento de su padre Klever. Rompió en llanto y sus compañeros, que en ese instante no sabían qué pasaba, llegaron a consolarlo y apoyarlo.

Kliver manifestó que uno de sus amigos, a quien considera como un hermano, lo llamó para decirle que su progenitor tuvo un accidente mientras laboraba en el mar.

“Me dijo: quiero que agarres muchas fuerzas, porque tengo que darte una mala noticia. Pensé que iba a hacerme una broma y le dije: ‘deja de molestar, no me agarres de gancho’. Yo siempre le digo así. Pero me afirmó: tu papá acaba de fallecer en el mar, es cierto, y me tiré al suelo a llorar”, comentó Kliver Gómez.

El jugador expresó que le pasaron muchas cosas por la mente, como las conversaciones con su padre para que dejara la pesca, algo que iba a hacer al finalizar este año.

Kliver Gómez fue titular el jueves en el partido que Saprissa disputó como visitante y derrotó 2-1 a Grecia. (Rafael Pacheco Granados)

Kliver resaltó que él no tiene la vida resuelta, pero si fuera así, no estaría jugando fútbol. Comentó que tanto él como su familia viven un momento doloroso, pero va a seguir adelante, porque eso quería su padre: verlo jugar fútbol. Además, quiere cumplirle lo que en algún momento le pidió.

😞”Yo no tengo la vida resuelta, si así fuera no estaría jugando fútbol para quedarme con mi familia en esto tan doloroso”



🎙️😈 Kliver relató el momento que se enteró del fallecimiento de su padre pic.twitter.com/EyD107jUUC — Deportes Monumental (@RadioMonumental) November 24, 2023

“Yo siempre he dicho que Dios le pone las batallas a sus mejores guerreros. Mi papá me decía: ‘si en algún momento me pasa algo, luche usted por la vieja’ (la mamá), y eso voy a hacer, luchar por mi madre para sacarla adelante”, destacó Kliver Gómez.

A Kliver aún se le hace el corazón un puño, y no es para menos. En cuestión de mes y medio, vivió dos momentos muy duros: primero, cuando confirmó en sus redes sociales que su pareja sentimental perdió el bebé que estaban esperando, y ahora lo sucedido con su padre, Klever.

Kliver se ve centrado, con mucha fortaleza y por eso indicó que no se puede echar a morir. Destacó que debe luchar por su familia, su madre, su hija, su pareja y su hermano. En este momento piensa que debe sacarlos adelante.

¿Cómo hace Kliver para entrar a la cancha y jugar un partido, como hizo este jueves contra Grecia, sin desconcentrarse ni pensar en lo sucedido a nivel personal?

El fútbol es la mejor medicina que puede tener, mencionó, pues en el terreno de juego olvida los inconvenientes. Es más, destacó que debajo del uniforme de Saprissa, usa una camisa que era de su padre y él se siente con más fuerzas. Se siente acompañado.

Kliver añadió que su padre quería verlo triunfar en el fútbol, y él quiere cumplirle ese deseo. Por eso, recordó que cuando fichó con Saprissa se propuso triunfar, ser un ganador, imponerse en todos los duelos. En ese instante dijo que si Saprissa se fijó en él fue por algo y no quería decepcionar.

Gómez, de 23 años y oriundo de Puntarenas, tiene contrato con los tibaseños hasta el 31 de diciembre de 2026. En el actual torneo de primera división, ha participado en 14 encuentros y anotó un gol ante Guanacasteca. Disputó 861 minutos de los 1.890 que acumula el cuadro tibaseño en el certamen. Según las estadísticas de la Unafut, cuenta con una asistencia y 11 disparos a marco, de ellos 4 fueron directos.

Kliver Gómez llegó a Saprissa hace cuatro meses y antes jugó con Barrio México en la Liga de Ascenso y en el 2021 integró la planilla de Puntarenas, que le vendió la ficha a los saprissistas.

A una fecha para que termine la primera fase del campeonato y el cuadro morado definido como líder y ganador absoluto de la primera ronda, Kliver piensa en cerrar las semifinales en gran forma, llevarse los cuatro partidos y de paso obtener el tricampeonato.