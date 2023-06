Keylor Navas sorprende a su esposa con romántico mensaje: ‘Me ha ayudado a ser quien soy’

El guardameta costarricense y actual ficha del Nottingham Forest, Keylor Navas, mostró su lado más romántico al felicitar a su esposa, Andrea Salas, el jueves por su cumpleaños número 40.

En su mensaje, el portero le dejó saber a sus 18,5 millones de seguidores en Instagram y a su pareja que ella es fundamental en su vida.

“Hoy cumple años la persona que me ha ayudado a ser quien soy, el mayor apoyo que tengo y sobre todo el amor de mi vida. Te amo mucho mi amor y espero que Dios le dé mucha salud para compartir más momentos especiales. Te amo y espero que disfrute de su día”, escribió el arquero.

Para acompañar el texto, Navas publicó una fotografía de su esposa en un balcón y otra donde degustan algunos bocadillos en una clásica estructura.

Acerca de la relación

En una conversación que sostuvo con el cantante de música cristiana Daniel Calveti, en el 2021, Navas reveló cómo fue que se enamoró de quien ahora es la madre de sus hijos.

Según el portero, se conocieron en un grupo cristiano y fue “amor a primera vista”.

“Cuando llegué al estudio de Biblia fue porque yo me había convertido en algo que no era lo que quería, además buscaba que las personas vieran que era más que un futbolista y que me quisieran por lo que soy. Además, me dijeron que Dios me iba a cambiar la vida y yo quería ver si era cierto... Y ahí estaba Andrea”, comentó Navas.

El guardameta aseguró que la vió “demasiado guapa”, pero que trató de concentrarse porque él iba a cambiar su vida, no a buscar una relación.

“Yo le hablé como un amigo a Dios y le dije de corazón: ‘Estoy sintiendo cosas por esa muchacha, si usted cree que ella es un bien para mi vida, déjame enamorarme, pero sino quítemela del corazón porque no quiero sufrir y quiero cambiar”, recordó Navas.

Después de un tiempo, se acercó a la mujer y le expresó sus sentimientos hacia ella. Al comprobar que el interés era mutuo, Navas supo que fue Dios quien les dio la oportunidad de unir sus vidas.

Además, en esa conversación, el guardameta aseguró que él y su esposa “se respetaron” hasta el matrimonio.

Según el Registro Civil, la pareja se casó el 25 de diciembre del 2009 y en el 2014 tuvieron a su primer hijo, Mateo. En junio del 2015, Navas y Salas se casaron por la Iglesia y en el 2019 vieron nacer a su segundo retoño, Thiago. Fruto de otra relación, en el 2001, Salas tuvo a su hija mayor, Daniela.