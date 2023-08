Kevin Hernández, el arquero que recibió un gol que se hizo viral: ‘A uno se le cae el mundo’

Probablemente ha escuchado la expresión, o incluso la ha dicho: “trágame tierra”, cuando se encuentra en una situación de la que desea escapar inmediatamente. Esto le ocurrió el sábado a Kevin Hernández Salazar, el portero de Puerto Golfito, equipo de la Liga de Ascenso, cuando recibió un gol que muchos califican como el peor que un arquero haya encajado en el país.

“Se te viene el mundo abajo”, comentó Kevin en una conversación con La Nación. Este gol, el segundo del partido, fue realmente inusual y lamentable. Kevin expresó: “Nunca en mi vida me había pasado algo así. Fue un gol malo”.

El equipo de Golfito sufrió una derrota por 3-0 en su visita a Sarchí, pero lo que generó comentarios fue el segundo tanto, que ocurrió después de un tiro libre ejecutado por Andrey Ugalde. En una serie de circunstancias desafortunadas, el balón pasó entre las piernas del arquero.

Kevin explicó la jugada: “Admito que me confié un poco. Esperaba que la pelota hiciera algo que no hizo. La cancha estaba en malas condiciones, era casi imposible de utilizar. Había un gran charco en el área y pensé que el jugador iba a intentar un disparo potente al marco. Vi la pelota sobrevolar y creí que iba a picar, por lo que esperé atraparla a la altura de la cintura, pero no picó y siguió directamente al gol”.

El arquero mencionó que inicialmente planeaba poner una rodilla en el suelo para atrapar la pelota, pero cambió su plan al pensar que picaría.

“Recuerdo una vez que me pasó lo contrario, dejé la rodilla en el suelo y la pelota picó y me pasó por encima de la cabeza, con la suerte de que golpeó en el poste”, añadió.

A pesar de este desafortunado incidente, Kevin recibió el respaldo de sus compañeros y recordaron su destacada actuación la semana anterior contra Jicaral.

“Algo que me llamó la atención, fue que Johnny Aguilar, el portero de Sarchí, estaba en una entrevista y la dejó. Se me acercó, me abrazó y me dijo ‘son cosas que pasan, a mí me ha sucedido. Es una pinta más para el tigre’, me dijo”, contó Kevin.

Kevin Hernández no se dobla por la jugada y menos por las críticas. Asume todo con responsabilidad y compromiso, porque tiene claro, que en el fútbol tambien ha pasado por buenos momentos. (Foto cortesía de Kevin Hernández).

Kevin es consciente que en redes sociales algunas personas lo han criticado fuerte, pero con madurez, expresó que quien está en el fútbol y no soporta las críticas, no se puede dedicar a este deporte.

“Uno quisiera darse a conocer de otras formas, pero si lo que me pasó sirve de ejemplo o de ayuda para otros, en hora buena. En las redes sociales, las noticias malas corren más que las buenas. Los compañeros me decían que la semana pasada le tapé un penal a Jairo Arrieta y quién posteó algo, nadie. Los porteros siempre estamos a expensas del error. Lo tomo de manera responsable, debo mejorar y si en este caso mi ejemplo sirve para otros que vienen abajo, burlándose o no, en buena hora. Yo leí los comentarios y algunos decían, vea para que no me pase”, destacó Kevin.

Y es que pese a que en el juego anterior Golfito también perdió, esta vez contra Jicaral, Kevin recordó que le quitó tres opciones de gol a Jairo Arrieta, dos a Lauro Cazal. En el segundo tiempo le tapó un penal a Arrieta.

Antes de integrarse a Puerto Golfito, Kevin Hernández jugó con el Club Deportivo Pavas, en la Segunda B de Linafa.

Rónald Barrantes, presidente de la institución josefina, destacó las buenas cualidades de Kevin como arquero.

“Jugó dos torneos con nosotros. No entiendo qué le pasó, cómo le hicieron ese gol. Ese muchacho tiene futuro, es bueno, bastante bueno. Es buen portero, no sé qué le pasó. Con Pavas nunca recibió un gol así. Como cualquier arquero en algún partido pudo recibir un tanto malito, pero jamás como ese del sábado. Nosotros tenemos el equipo en Pavas y él vive en Cartago y nunca faltó a entrenar, súper responsable. Yo lo vi atajar y creo que lo sucedido fue un accidente del fútbol”, afirmó Rónald Barrantes.

Perfil de Kevin

Nombre: Kevin Hernández Salazar.

Edad: 28 años.

Puesto: Guardameta de Puerto Golfito FC.

Residencia: Paraíso de Cartago.

Trayectoria: A los 9 años empezó como portero en la Escuela de Fútbol de Calle Blancos y luego con 14 hizo pruebas con la Universidad de Costa Rica, club con el que se quedó. De ahí pasó al Valencia en Tercera División de Linafa. Luego a Pavas en Segunda B de Linafa y ahora en Segunda División con Puerto Golfito.

“Tuve varias fracturas y me retiré con 24 años. Hce año y medio un amigo me llevó a un equipo de tercera división en Linafa, el Valenci”, indicó Kevin.