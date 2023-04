Kevin Chamorro se lució al estilo Keylor Navas

La afición de Alajuelense esperaba ver el balón sacudir las redes. El encargado de la misión fue Giancarlo González, quien ubicado sobre el punto de penal, estaba listo para sentenciar a Kevin Chamorro.

La jugada que tenía en vilo a más de uno fue al minuto 60, penal que señaló el árbitro Benjamín Pineda. González pateó fuerte con destino a gol, Chamorro se lanzó y con mano cambiada rechazó el balón.

La acción hizo recordar a Keylor Navas en el Mundial Brasil 2014, cuando en la tanda de penales que le dio el pase a Costa Rica a los cuartos de final, Keylor se lanzó y a mano cambiada atajó el disparo de Theofanis Gekas.

Fueron acciones casi idénticas, Chamorro y Keylor se tiraron a la derecha y con la mano izquierda rechazaron la pelota.

Al terminar el compromiso, se escuchó el murmullo de algunos aficionados que comentaron la jugada y la compararon con la de Keylor Navas en el 2014

“Llegaron varios compañeros que me dijeron que me tirara a mi izquierda, pero mi instinto me hizo irme a la derecha y me sentí con confianza”, dijo Kevin Chamorro.

El guardameta agregó que ha tenido un buen torneo, igual que el anterior y le dedicó su labor a su hijo Thiago.

“Mi hijo llegó a mi vida a darme un motivo para crecer. Trabajo todos los días para aportar mi granito de arena al equipo. Siempre salgo con la mentalidad de dejar el arco en cero”.

Al final del partido, Kevin Chamorro y sus compañeros de Saprissa, festejaron con la afición que llegó al Estadio Aalejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Pese al triunfo y los seis puntos de ventaja sobre la Liga, Kevin no cree que Saprissa ya amarró el liderato del certamen.

“El campeonato no ha terminado, todavía quedan seis partidos y la consigna es seguir igual, salir a todos los encuentros a sumar de tres”.

Si Giancarlo González anotaba, en ese momento era el empate a uno para la Liga, pero Chamorro hizo un paradón, así lo calificó Kendall Waston, compañero de Kevin, quien agregó que el penal fue bien ejecutado por Giancarlos.

“Para mí es un paradón. “Pipo” tiro muy bien y es virtud de Chamorro, aquí no hay error de nadie, fue virtud de Chamorro, porque logra adivinar. Se tira hacia su derecha y saca la mano izquierda y ve que despeja muy bien, fue una gran atajada”.

Chamorro fue figura, aparte del penal que tapó, a los tres minutos del juego se fajó ante una chilena de Johan Venegas y después en dos ocasiones le negó el gol a Jossimar Alcocer.