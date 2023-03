Kendall Waston revivió el día que fue víctima de racismo en un camerino

La acusación del jugador jamaiquino Javon East contra del técnico Jeaustin Campos, hizo revivir al defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, uno de sus momentos más difíciles en su carrera, al ser víctima de ofensas racistas en un camerino mientras eran capitán del FC Cincinnati de la MLS.

Aunque Waston prefirió no ahondar en la polémica que surgió entre East y Campos, sí recordó aquel episodio, que lo llenó de mucha tristeza y rabia a la vez.

“Lo que pasó en Cincinnati fue muy público. Debido a lo que sucedió en ese momento en los Estados Unidos se tomaron muchas acciones al respecto, En lo personal fue muy chocante esa situación, por eso no me voy a referir al asunto de Javon (East)”, comentó Waston.

En Los Gordos Postcast, Kendall había conversado el año anterior sobre el tema vivido con el técnico Ron Jans, quien fue despedido por su acción en contra del costarricense.

Por cierto, Jans hoy dirige al Twente de Países Bajos, donde milita el nacional Manfred Ugalde.

Kendall Waston vivió su propio episodio de racismo en un camerino, pero no quiso ahondar en lo sucedido entre Javon East y Jeaustin Campos. (JOHN DURAN)

Según relató Waston, en el minuto 35 del programa, Jans ingresó al camerino, antes de una práctica y lo llamó Nigger, lo cual es una palabra ofensiva y despectiva, al referirse hacía los afrodescendientes en los Estados Unidos, mientras escuchaba una melodía del cantante 50Cent con el resto del grupo.

Kendall aseguró que sus compañeros de club se sorprendieron por la actitud del estratega. Posteriormente al irse al entrenamiento Jans se acercó y le dijo que era vacilando, pero volvió a decirle la misma palabra, por lo que el tico decidió acusarlo ante la asociación de jugadores de ese país.

“En ese momento no hubo discusión porque todos quedamos en shock. Ni los estadounidenses lo creían, ni nosotros. Entonces los compañeros le explicaron que eso no debía decirse en ese país y le dieron las razones. Él se me acercó y me dijo que no lo tomará personal, pero me lo volvió a decir. Fue cuando tomé la decisión de hablarlo con la Asociación, que tomó cartas en el asunto”.

Sentirse culpable

El futbolista añadió que no fue un proceso sencillo, ni para él ni para sus compañeros, pero todos eran conscientes de lo que había sucedido y no podían dejarlo pasar.

“Fue muy feo porque uno se siente culpable por lo que pasó. Llegaron los abogados de la Asociación y nos metieron a una salita. Nos preguntaron lo que había sucedido y pormenores de ese día. Realizaron entrevistas y después de los testimonios despidieron al técnico del equipo”, manifestó Waston.

Antes del juego de este miércoles entre el Deportivo Saprissa y el Santos de Guápiles (1-0), Kendall declaró que prefería quedarse al margen de la situación entre Javon East y Jeaustin Campos, por respeto a las dos partes.

“Yo no voy a entrar en esta polémica. Esta es una situación muy delicada, no quiero referirme. Sabemos el respaldo de la institución a este tipo de temas y sabemos que hace lo mejor posible para que todos estemos bien”, enfatizó Waston.

Al consultarle si en el club morado hay protocolos contra el racismo, dijo: “Al menos yo sí conozco que hay un protocolo. En toda institución hay un protocolo. Yo sí estoy enterado (Jeaustin Campos en conferencia dio a entender que no lo había), no soy ignorante y decir que no. Hablo por mí y yo sí estoy enterado”.