Kendall Waston celebra la 40 de Saprissa en un torneo en el que pensó dejar de jugar

Kendall Waston vivió un semestre complicado. El zaguero del Saprissa prácticamente jugó hasta la segunda ronda del torneo, debido a una lesión muscular que lo aquejó y le impidió tener regularidad.

Con la llegada del cetro 40, el defensor confesó que fue muy duro lo sucedido en este primer semestre del 2024. No obstante, ahora que está con el campeonato, todo vale la pena.

Waston dio a conocer que la lesión lo tenía tan abrumado que en un momento hasta pensó en si debía o no seguir jugando.

“Hubo un momento en que estuve pensando si jugar o no, porque ni me podía levantar de la cama. Gracias a Dios, pude levantarme. Es un título muy sufrido; hasta los muchachos del alto rendimiento sumaron”, dijo.

Waston agregó que, a nivel grupal, el certamen fue duro.

“La verdad, fue un torneo muy sufrido y luchado. La celebración está apenas arrancando. Yo creo que este título representa bastante, porque se dieron muchas cosas que no nos gusta estar hablando. Luchar contra todo es difícil”, puntualizó.

“La gente dice que hablan pura paja del ADN morado, pero el que no lo siente no puede hablar. Es inevitable no adquirir buena vibra, ganamos bien”, finalizó.