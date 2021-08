Júnior Díaz regresa a Alajuelense con una misión especial

Júnior Díaz disfruta trabajar con los cachorros del semillero rojinegro. (Prensa Alajuelense)

Durante su paso como jugador de Alajuelense, Júnior Díaz nunca dejó de llamar la atención en los rincones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Puso mucho empeño en hacer las cosas bien con el primer equipo, pero no se quedó en eso. Él realmente se mostraba 100% matriculado con todo el proyecto de la Liga, tanto que está de vuelta, solo que con una misión diferente.

El experimentado defensor no solo cumplía con lo que le tocaba cuando estuvo bajo las órdenes del hoy extécnico Andrés Carevic.

Hubo varios episodios en los que se vio como compartía con los talentos que se forman en el semillero rojinegro.

Se reunía con esos jovencitos y les contaba parte de sus vivencias. En esas charlas, quedaba muy claro que esos momentos con los cachorros los disfrutaba tanto como jugar.

En la Liga tomaron con alegría que ya se aprobaron los protocolos para los torneos de liga menor. (Prensa Alajuelense)

Ese hombre que en el extranjero vistió las camisas de Wisla Cracovia, Club Brugge K. V., Mainz 05, SV Darmstadt 98 y Würzburger Kickers siempre fue visto en la Liga como un líder positivo para sus compañeros directos, pero también para los cachorros.

Desde hace tiempo, Díaz empezó su preparación, pensando en continuar ligado al balompié a futuro.

Inclusive, tiene su propia academia bajo el concepto de que está orientada a enseñar fútbol europeo.

Fue en mayo cuando Alajuelense anunció la decisión deportiva de no renovar el contrato del defensor.

En su emotivo mensaje de despedida, él le dio las gracias a la afición, dejando abierta la posibilidad de volverse a ver, como hoy ocurre.

“Me hicieron sentir en casa a las pocas semanas de estar en el club. Sin su apoyo, muchos logros no hubieran sido posibles. Espero haberles devuelto parte de ese cariño y haber dejado mi huella en esta ‘Liga del futuro’. Con todo mi cariño les digo: ¡Hasta pronto!”, destacó el futbolista.

Su pensamiento es que a sus casi 38 años aún tiene cuerda para jugar, pero no se precipitó en tomar decisiones, a pesar de algunas propuestas.

Lo que sí aceptó fue una oferta de la Liga, para ayudar en la formación de talentos.

Alajuelense anunció a Díaz como el nuevo asistente técnico de la U-15, que está dirigida por el español Albert Ballesteros.

“Júnior Díaz aportará toda su experiencia en las ligas menores rojinegras. El jugador mundialista asumió como asistente técnico de la U-15 para seguir sumando en la Liga del futuro”, describió el club.

“Me siento muy contento, muy afortunado de poder brindar un poco de mi experiencia a todos los jóvenes, me motiva, me gusta y me apasiona el fútbol, entonces por eso quiero seguir ligado a esto”, afirmó el futbolista.

Mencionó que esos chiquillos hace poco lo veían jugar y ahora tienen la oportunidad de estar con él y poder compartir.

Con ilusión cuenta que algunos se le acercan y le preguntan cómo le fue en Polonia y en la Bundesliga, que cómo le iba contra jugadores de mejor nivel o anécdotas, como con el idioma y ahí él aprovecha para hacerles ver que deben aprender inglés para que puedan comunicarse.

“El mensaje más importante es el que yo haya podido estar en Alemania, jugar contra muy buenos jugadores, muy buenos equipos y que ellos sientan y crean que el sueño es posible, que pueden lograrlo”, citó.

Para eso, cree que es fundamental que todos esos talentos estén convencidos de que si trabajan bien, se preparan lo mejor posible, son constante y tienen disciplina pueden jugar al más alto nivel, porque es algo posible.

“Me ha llamado mucho la atención el buen nivel que tienen y obviamente hay que seguir trabajando, es una etapa que están empezando apenas, están iniciando este proceso de aprendizaje y la verdad que tienen características individuales que a algunos yo los visualizo en el futuro en un equipo profesional. La idea es que ellos potencien eso y puedan llegar al primer equipo”, destacó Díaz.

Apuntó que como el fútbol le gusta tanto y lo apasiona, trata de ir por esa línea de seguir ligado a este deporte.

“Si se da la oportunidad, las circunstancias, el aprendizaje que es muy importante, porque sí es un poco diferente la etapa de jugador a entrenador y si voy quemando esas etapas como debe de ser, yo siento que puedo llegar después con mejores bases para poder dirigir a un equipo profesional”, acotó.

Considera que la estructuración que ha implementado la Liga en los últimos años en cuanto al fútbol menor es importante.

“He visto el crecimiento, he visto lo que le están brindando a los jóvenes acá y es top, es profesional, se busca que el jugador tenga toda la facilidad, toda la comodidad, todas las herramientas para poder potenciar ese desarrollo y al final cada uno tiene que valorar eso, la importancia que le da Alajuelense como institución a ese crecimiento. Está en cada uno aprovecharlo y valorarlo”.

Contó que su incorporación a la liga menor de los rojinegros es un tema del que venía conversando con el director deportivo del club, Agustín Lleida, desde que era jugador de la Liga.

“Ahora que se finalizó la etapa como jugador en esta institución lo volvimos a retomar y obviamente sí estaba de acuerdo él y yo también en poder ser parte de este proyecto, de seguir creciendo, de poder brindarle a los chicos esa ayuda que necesitan y obviamente yo estoy encantado de poder estar acá”.

En su estancia como jugador de Alajuelense, Díaz tenía ciertas actitudes llamativas, porque les hablaba a sus compañeros desde la línea.

“Pienso que sí voy a ser exigente, es algo que me ha caracterizado como jugador y me gusta esa línea, me gustan los compañeros que han tenido esa línea también de exigirse a ellos mismos, de poder dar lo mejor siempre y eso es lo que quiero. La mayor satisfacción para uno como entrenador es ver que los que uno está dirigiendo están desarrollándose y mejorando sus condiciones”.

Detalló que en su rol de asistente de la U-15, el trabajo es muy generalizado, porque se ven aspectos ofensivos, defensivos y en general todas las líneas.

“Estoy tratando de aprender mucho, también Albert que es el entrenador trabaja muy bien, tiene conceptos muy interesantes, el equipo está muy bien armado y eso facilita, que una persona que tenga también conocimiento pueda uno tenerlo a la par y aprender de esa experiencia”.

El 6 de agosto, la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) informó que el protocolo de regreso de campeonatos de liga menor Sub-20, Sub-17 y Sub-15 fueron aprobados por el Ministerio del Deporte y que ahora deberá trabajar en conjunto con los equipos para el regreso a la competición.

Los torneos de liga menor se cancelaron cuando la covid-19 apareció en el país y eso tenía muy preocupados a quienes trabajan en formación, porque el rezago en el proceso podría traer secuelas a futuro.

Sin embargo, pronto, la pelota volverá a rodar en partidos de liga menor y en el caso de Alajuelense, Júnior Díaz estará ahí, ayudando en el desarrollo de talentos.

