“Cuando estábamos en cuarentena había visto noticias que me partían un poco el alma y entonces decidí que con la exposición que tengo como jugadora, se me ocurrió que podía dar algo a cambio de una donación. Decidí regalar mi camisa y a partir de ese momento fue que empezó todo. Al día de hoy no esperaba que se fuera a hacer tanta bulla, pero muchísima gente ha colaborado”, contó Brenes.