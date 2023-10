Juan Carlos Rojas responde contrariado a periodistas que llamaron ‘vergonzosa’ la eliminación del Saprissa

No eludió a la prensa, tampoco buscó excusas, ante la eliminación del cuadro morado de la Copa Centroamericana a manos del Real Estelí de Nicaragua. Sin embargo, Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, sí se mostró disconforme cuando algunos periodistas le cuestionaron por el calificativo que merecía ese traspié.

El jerarca bajó a la zona de camerinos prácticamente con el pitazo final del duelo que terminó 2 a 2 entre morados y el Tren del Norte (global 3 a 2 a favor de los extranjeros) y sacó 10 minutos para hablar con la prensa y enfrentar los cuestionamientos, aunque en la mayoría de la conversión se notó contrariado.

Una de las principales preguntas que llegó de los medios de comunicación fue sobre la continuidad de Vladimir Quesada, entrenador del primer equipo. El periodista de Radio Columbia, Anthony Porras, le consultó: ‘¿Qué le dice usted a la afición que hoy pide la salida de Vladimir Quesada del banco?

Ante esto, la reacción de Rojas no se hizo esperar: ‘Vea, Anthony, si usted me va a venir aquí con lo de redes sociales...’ Ante esto el periodista retomó la palabra y le dijo: ‘Don Juan Carlos es lo que acaba de pasar acá en la gradería’.

“Es que usted es muy amarillista”, dijo Rojas, para seguidamente responder: ‘Si me deja contestar... es que al calor del momento nunca hemos tomado decisiones y esta no será la excepción. Esta es una maravillosa afición y ellos no merecen esto. Tenemos que analizar esto en frío los días que vienen’.

Pero no había terminado de enfrentar este cuestionamiento cuando llegó la pregunta del periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón.

“¿Don Juan Carlos esta es la derrota más vergonzosa de la historia del Saprissa?”

“Vea, Miguel, no le voy a contestar esa pregunta. Es doloroso, estamos molestos, pero ponerse con esas exageraciones no... No voy a contestar eso”, acotó.

Nuevamente se dio un debate entre Rojas y Calderón en el cierre de la fase de preguntas cuando el comunicador le cambió la pregunta al jerarca y le consultó que dónde colocaba esta eliminación en su gestión como presidente.

“Yo no voy a estar haciendo ránquines, estoy molesto, no teníamos algo así presupuestado y ahora vamos a analizar y a reponernos de esto”, dijo Rojas.

Luego Calderón le insistió en que el actual Saprissa falló frente a Herediano, Alajuelense y Real Estelí, duelos clave y en los que la afición dicta sentencia. Ante esto, nuevamente el presidente defendió su punto de vista.

“Sí, sí, Miguel, pero somos bicampeones, han sido más las alegrías, pero no metamos temas de torneo regular aquí”, dijo Rojas.

Calderón insistió: Pero no se le ha ganado a Herediano, Alajuelense y ahora el Estelí...

“Bueno, pero ganamos la final. Pero vea, entiendo la molestia del día y no la quiero maquillar, más bien la comparto”, pronunció.

“Pero, hemos hecho mucho, esto vamos a analizarlo con la cabeza fría. Estamos todos muy molestos y no merecemos esto. Pero, nada podrá borrar el orgullo y lo grande que es el Saprissa”, finalizó.

Rojas en todo el tiempo que atendió a los medios se mostró agradecido con la afición tibaseña, a la cual le insistió que no merecían presenciar una eliminación como la vivida.

“Gracias al apoyo de la afición, por supuesto que algo así no está presupuestado, tenemos que hacer introspección. Esta afición no merece esto y es triste quedar fuera de la serie”, afirmó.

Rojas no excusó a nadie de la responsabilidad del fracaso morado.

“Todos tienen que asumir responsabilidad, esto es de todos. Acá hay responsabilidad para repartir por todo lado. Si quiero tomarme unos momentos para felicitar al rival, hay que darle mérito al rival, porque es un equipo trabajado que hizo las cosas muy bien. No pudimos descifrarlos”, sentenció.

Para cerrar, otra vez repitió que las decisiones que se tomarán ante lo sucedido serán pensadas y no al calor del momento.

“Nosotros no hemos sido, ni vamos a tomar una decisión con cabeza caliente. La presión sube, la responsabilidad es muy grande, y vamos asumiendo la presión cada uno. Sé lo que viene, sé que vienen momentos de presión de la afición y de la prensa. Vamos a ver qué sucede”, cerró.