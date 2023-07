Juan Carlos Rojas dice que se habla con títulos

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, se mostró más que orgulloso con el título de la Recopa que ganó su equipo, el cetro número 65 en la historia del club.

Rojas dejó claro que para él, los títulos hablan y lo que se diga es solo “paja”.

“Se habla con títulos... lo demás es paja”, escribió Juan Carlos Rojas en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con cuatro copas a la par.

Se habla con títulos…. lo demás es paja 🏆🏆🏆🏆 — Juan Carlos Rojas (@presimorado) July 23, 2023

Lo posteado por el presidente morado generó varias reacciones; algunos apoyaron lo escrito por Rojas, mientras que otros le reclamaron la falta de fichajes y la necesidad de contratar más jugadores.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no hizo referencia directa a lo que escribió el presidente y expresó que no le inquieta si algunos aficionados aún no creen o no le dan mérito a su trabajo.

“Siempre hay gente que va a hablar; en nuestra creación, hay una tendencia del ser humano a opinar sobre todo, algunos lo hacen de buena manera, otros no. Eso a mí no me afecta, estoy tranquilo. Estoy consciente de eso, y quien me sostiene en el puesto no es ningún ser humano. Mientras quien yo creo me sostiene aquí, lo voy a disfrutar”, comentó Vladimir.