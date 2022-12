Jóvenes promesas del fútbol tico se estancaron al cierre del 2022

El 2022 pintaba como el año dorado para varios jóvenes considerados como promesas en el fútbol de Costa Rica.

Dos de ellos firmaron con equipos ingleses, como es el caso de Jewison Bennett con el Sunderland (segunda división) y Brandon Aguilera con el Nottingham Forest de la Premier League.

Con otros había gran expectativa y se habló de ofertas sobre la mesa, como sucedió con el delantero Anthony Contreras; incluso se esperaba que tras el Mundial Qatar 2022 algunos de ellos cambiaran de club.

También se puede mencionar a muchachos que integraron la Selección Nacional y jugaron partidos de la eliminatoria como Carlos Mora, Ian Lawrence y Carlos Martínez, pero de estos tres, solo Martínez logró meterse en el grupo de la Tricolor que disputó la Copa del Mundo.

Además había gran atención en lo que podía hacer Álvaro Zamora, quien a lo último fue convocado para disputar el Mundial.

La participación de Costa Rica en Qatar está próxima a cumplir un mes de haber concluido, tras el último choque en la fase de grupos contra Alemania y desde entonces no hay avance con las promesas del balompié nacional.

El Sunderland jugó este lunes ante el Blackburn Rovers, al que derrotó 2 por 1 como local y Jewisson no estuvo convocado. En los tres partidos anteriores tampoco tuvo participación. El 17 de este mes contra el Hull City estuvo en banca, pero no jugó. El 12 ante el West Bromwich no fue convocado y el 3 de diciembre como local ante el Millwall tampoco fue llamado, aunque en ese momento apenas se integraba al equipo tras el Mundial.

El 11 de noviembre de visita ante el Birmingham City se quedó en el banco de los suplentes. El 5 de noviembre fue la última vez que Bennett jugó con el Sunderland, cuando entró al minuto 67 en la derrota 1 por 0 contra el Cardiff City.

Tras jugar el Mundial, Jewison Bennette no tuvo participación en los últimos cuatro juegos del Sunderland.

El 17 de julio el Nottingham Forest dio a conocer el fichaje de Brandon Aguilera, pero lo prestó a Guanacasteca y al día de hoy su futuro es incierto.

“Me toca regresar a casa y luego tendría que presentarme al Nottingham Forest a ver qué pasa”, dijo Brandon Aguilera luego del Mundial; sin embargo, Kurt Morsink, su representante comentó que el cuadro inglés lo volverá a prestar, pero no saben a qué equipo, aunque dijo que tratará de colocarlo en Bélgica o en Países Bajos.

Durante la eliminatoria el atacante Anthony Contreras convenció con su desempeño y Jafet Soto, gerente de Herediano, expresó que a mediados del presente año varios clubes europeos ofrecieron dinero por el centro delantero.

De Contreras se esperaba que hiciera un gran Mundial y elevara su valor, pero solo jugó 131 minutos y fue poco lo que aportó, tanto que L’Equipe, diario deportivo francés, lo ubicó en el once más flojo de la Copa del Mundo.

Antes del torneo en Qatar, a Contreras y su agente les llegaron ofertas, pero no las aceptaron porque deseaban algo mejor luego de jugar el Mundial.

“Tomamos la decisión de que nos vamos a esperar hasta después del Mundial. Tuvimos ofertas, lo analizamos. Y después hace unas semanas, llegó una oferta de Rusia muy buena, pero también la tiramos para abajo”, declaró Kurt Morsink, el agente del jugador.

Anthony Contreras no hizo un buen Mundial en Qatar y no ha logrado concretar el sueño de jugar en el exterior. Antes de la Copa del Mundo descartó ofertas por buscar algo mejor luego del Mundial. Aquí ante Japón recibió la marca de Miki Yamane. (PHILIP FONG/AFP)

De forma similar se expresó Anthony días previos al certamen en Qatar: “Voy a quedarme con el Herediano esperando el Mundial, quiero estar cerca de la Selección, cerca de mi país para lo que venga, esperando una buena oportunidad después del Mundial”.

De los demás, Carlos Martínez también pensaba en una opción fuera de nuestras fronteras, jugó en Qatar en la paliza 7 por 0 ante España y luego no volvió a aparecer. Ahora pasó de San Carlos a Alajuelense.

Álvaro Zamora ingresó de cambio al minuto 61 contra España y no actuó frente a Japón ni Alemania. Antes de partir a la Copa del Mundo, Saprissa confirmó que por él tenía ofertas de la MLS y algunos clubes europeos, incluso un cuadro de Turquía lo quería a préstamo, pero no se concretó nada y el muchacho se incorporó al club saprissista.