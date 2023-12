Jostin Daly responde a quienes descartan a Cartaginés

Si se eligiera un ganador en la serie entre Cartaginés y Saprissa, probablemente la mayoría se inclinaría por el conjunto morado. Sin embargo, esto es un error, piensa Jostin Daly, delantero brumoso, quien recordó que el domingo, cuando salgan a la cancha, los dos equipos estarán en las mismas condiciones. A Daly no le parece apropiado que, sin haber iniciado la semifinal, muchos vean a Saprissa como el favorito.

“Me parece imprudente que piensen que Saprissa pueda ser favorito, y no es porque lo diga yo, sino porque se ha visto en torneos anteriores que no necesariamente el primer lugar va a quedar campeón. Tiene cierta ventaja, pero puede pasar que al final no logre el título”, dijo Jostin.

Daly, quien junto a Allen Guevara es el goleador del equipo con siete tantos cada uno en 21 juegos, manifestó que están contentos por la clasificación a las semifinales. Indicó que es muy positivo para el grupo, y por eso encaran la serie contra los tibaseños con mucha seriedad y responsabilidad.

Jostin es de los que se aferran al discurso de que es un torneo nuevo, donde los partidos se vuelven bastante cerrados y físicos.

“Son partidos completamente diferentes a los vistos en las 22 jornadas. Ahora la clave para avanzar está en el equipo que llegue más concentrado, más aplomado. El que falle menos es el que se lleva la serie”, destacó Jostin Daly.

El atacante añadió que esta semana pulieron los trabajos en todas las líneas y confían en dar la sorpresa y doblegar a Saprissa.

Christian Martínez, volante recuperador de Cartaginés, coincidió con Daly. Reconoció que al frente tendrán a un gran rival, como él lo definió, pero agregó que trabajaron para estar entre los cuatro clasificados. Igual que Daly, Martínez añadió que en estas instancias todos empiezan de cero y buscarán hacerse fuertes en casa.

El técnico de Cartaginés, Mauricio Wright, afirmó que jugar semifinales sin ser favoritos podría ser beneficioso. Es claro que ya ha vivido esa situación en el pasado cuando dirigió a Brujas, Saprissa y Cartaginés, este último como la mano derecha de Géiner Segura.

Wright expresó que no los den como favoritos no es nuevo para él. El camino puede ser más empinado, pero se puede lograr lo que otros creen que no es posible, resaltó Mauricio.

El primer juego entre Cartaginés y Saprissa es este domingo a las 11 a. m., y el choque de vuelta es el sábado 9 de diciembre a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.