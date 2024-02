Joshua Canales: El jugador de tres nacionalidades confiesa por qué regresó al país de su madre

Cuando era apenas un niño, Joshua Canales Hernández jugaba en las ligas menores con el equipo de Carmelita, que ahora está en la Liga de Ascenso. Su abuelo y su madre lo llevaban a entrenar con el objetivo de que cumpliera su meta de convertirse en jugador profesional.

A los 15 años, Joshua probó suerte en el fútbol de Estados Unidos y luego pasó a Honduras, donde jugó en la cantera del Olimpia e incluso fue convocado por el país de su padre para el Mundial Sub-17, donde anotó un gol contra Nueva Caledonia.

Sin embargo, Canales, quien también podría jugar con Panamá debido a que sus abuelos maternos son de ese país, sorprendió al fichar con el Celaya de la Liga de Expansión de México y más tarde con el Querétaro en la Liga Mexicana.

A pesar de ello, el joven de 23 años tico, catracho y panameño, decidió regresar a Costa Rica para relanzar su carrera deportiva con el Herediano, donde no solo ha disputado sus primeros minutos en el Torneo de Clausura 2024, sino también en la Concacaf Liga de Campeones.

Joshua será parte del equipo rojiamarillo que buscará este jueves 15 de febrero remontar el marcador en el estadio Nemecio Dïaz de Toluca, luego de perder 1-2 en casa. El partido comenzará a las 7 p. m.

“Estoy muy feliz de regresar a Costa Rica. Quería estar con mi mamá y acompañarla. Además, deseo tener más regularidad, ya que en mi último equipo no jugué mucho. Estos fueron los factores que me llevaron a tomar la decisión de formar parte del Herediano. También conozco al técnico Héctor Altamirano, con quien debuté en México, y eso me da confianza”, comentó Canales.

Joshua Canales compara fútbol de Costa Rica con el de México

Joshua debutó con el Herediano en la Concacaf Liga de Campeones en la derrota por 1-2 ante Toluca y luego ingresó como suplente en la victoria por 1-3 ante Cartaginés en el Torneo de Clausura 2024.

Su experiencia en el fútbol mexicano le permite asegurar que, a pesar de la desventaja frente al cuadro azteca por el torneo de Concacaf, es importante tener confianza.

“En Costa Rica hay jugadores con mucha calidad y me parece que las limitaciones son mentales. Si nosotros nos enfocamos y nos mentalizamos en pensar que estamos a un mismo nivel o somos mejores, podemos sacar el resultado. Sé que Herediano es un gran equipo y siento mucha responsabilidad al estar aquí. Sé que podemos sacar el resultado”, admitió Canales.

Por su parte, Édgar Artavia, presidente de Carmelita, recuerda a Joshua Canales como un niño con mucho talento que llegó al club a los ocho años y tuvo dos etapas con la institución.

“Joshua estuvo en el club desde los ocho años. Venía a entrenar aquí con su abuelito y su mamá. Era un chico con buenas cualidades y poco a poco ascendió en las categorías hasta que, a los 16 años, se fue a probar suerte en Estados Unidos”, recordó Artavia.

El dirigente carmelo también recordó que luego pasó a Honduras, donde jugó en las ligas menores del Olimpia, y en 2019 regresó a Carmelita. El club le ofreció un contrato profesional y debutó en la Primera División. Cuando los verdolagas descendieron a la Liga de Ascenso, regresó a Honduras y de allí pasó al fútbol mexicano.