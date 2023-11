José Miguel Cubero sorprende con incógnita faceta lejos del fútbol

José Miguel Cubero piensa, analiza y vuelve a hacer lo mismo varias veces al día. El exmundialista de Brasil 2014 no quiere tomar una decisión a la ligera, sobre todo porque lo que está en juego es su futuro y no solamente el deportivo.

El jugador que estuvo en el último certamen en Sporting F.C. tiene ofrecimientos en la mesa de la Primera División, también dos equipos de la Segunda se le acercaron, pero además están sus intereses personales y su proyecto: Sarchí F.C. de la Liga de Ascenso, además sus aspiraciones políticas, pues se postuló para ser regidor en su cantón.

En el escenario más romántico, Cubero lo tiene claro: ahora lo que quiere es jugar con el equipo de su pueblo; sin embargo, no desea dar un paso en falso. Si juega con Sarchí y si queda electo como regidor, no tendrá que salir de la localidad alajuelense para cumplir con todos sus compromisos.

-¿Cómo valora el paso por Sporting? ¿Quería seguir? Copiado!

-La verdad positivamente, en algunos momentos cuando se juega o no se juega hay que ver lo positivo, fue un paso corto, pero salgo contento porque todo fue muy profesional. La forma de trabajar de Sporting es de destacar, ellos mejoraron el fútbol nacional. Me voy contento... En lo deportivo hice un gol y cuando jugué, siento que cumplí.

-Uno visualizaba un resurgir en Sporting... ¿Ahora qué viene? Copiado!

-Con el gerente deportivo de Sporting ya veníamos pensando, hablando. Al final la decisión no fue de analizarla mucho.

“De lo que viene veremos si continúo en Primera División, no sé si jugar en segunda división, es una posibilidad. También puede que siga los pasos de continuar en la gerencia deportiva de Sarchí. También estoy metido como presidente de la Liga de Ascenso (con Sarchí)”.

-¿Está pensando en retirarse? Copiado!

-Retirarme no creo, porque hay una posibilidad de continuar en Primera División. Los últimos años de mi carrera no me he precipitado, no me apresuro a tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo. Yo espero en esta semana o la próxima ya tener una decisión en firme porque también sé que viene una pretemporada y el otro torneo estará muy competitivo.

-¿Jugar en Sarchí es la posibilidad más fuerte? Copiado!

-Aquí el tema es que si yo juego con Sarchí tengo que estar seguro que es lo mejor. Puede que lo mejor sea continuar desde la administración. He pedido consejo a personas de fútbol porque en estos casos hay que asesorarse bien. No lo tengo decidido, al día de hoy dos equipos de Segunda me hablaron también, pero bueno ahí yo tendría que ver qué hago con Sarchí.

“Hay un tema que yo valoro mucho y es que estoy trabajando para quedar como regidor del Partido Alianza por Sarchí, entonces las elecciones son el 4 de febrero. Quiero devolverle a Sarchí mucho lo que me han dado en 18 años de carrera.

-¿Por qué se metió en la política? Copiado!

-Me metí en política porque quiero ayudar y crecer en mi cantón. El tema mío es el deporte, he tratado de aportar desde mi trinchera, pero ahora que he estado en reuniones de Alianza por Sarchí hay mucho que mejorar y soy de Sarchí y sé qué problemas tenemos. Necesitamos más tiempo para mejorar, no quiero descuidar mi proyecto tampoco, por lo que quiero estar cerca.

-Sus últimos semestres han sido complejos, después de estar en Alajuelense, donde peleaba por todo... Copiado!

-Después de los cinco años de la Liga, lo que puedo decir es que ahí solo viví cosas positivas. Aunque debo aceptar que después de que uno está tan alto, de siempre estar peleando campeonatos, torneos, es complejo entrar en otra dinámica.

“Llegué a Puntarenas y tuve una lesión de tres meses y eso me quitó impulso, aunque ahí pude renovar por un año. Luego lo que viví en Sporting, puedo decir que estuve muy contento con Paco Palencia, con su filosofía, porque yo siempre trato de aprender”.

-Si entiendo la conversación Cubero no se retiraría, pero si podría tomar una pausa para sus proyectos deportivos y políticos... Copiado!

-La verdad es que me veo en el fútbol jugando, pero también hay que entender que esto del fútbol es de roles y hay aporte desde la experiencia, desde el camerino. Aunque... Después llega uno y ve a Michael Barrantes, a Christian Bolaños y uno mismo se dice: ‘todavía voy a jugar’. Quiero ser agradecido con el fútbol.

-Hablemos un poco de Sarchí F.C. ¿Busca ascenso de una vez? Copiado!

-Me encantaría un ascenso rápido, pero es un proyecto joven. En año y medio pasamos de competir de Linafa a la Liga Ascenso, entonces es un proceso complejo. Le hemos entrado muy fuerte a la liga menor con la academia JMCubero, yo ahí me incorporé hace dos meses y estoy como director general. El proyecto de Sarchí va a crecer y está creciendo. En el último torneo no nos fue bien, ahora vamos a apostar por trabajo, vendrán unos cuatro refuerzos.

-¿Entre esos refuerzos está el dueño de Sarchí? Copiado!

-Sí sueño con vestir la camisa de mi pueblo, si todo sigue como vamos, es una posibilidad muy fuerte.