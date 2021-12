José Giacone es una amenaza con su Sporting FC en transformación

José Giacone afirma que su intención es hacer de Sporting FC un equipo dinámico y que proponga en el Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Los apuros vividos con la sombra del descenso encima es una situación que nadie quiere experimentar de nuevo en Sporting FC.

Tener que jugarse la permanencia a mediados de año hizo que el equipo reaccionara, consciente de que estaba para más.

El cuadro josefino cerró el Apertura 2021 en la sétima casilla de la tabla, con 27 puntos, y para el Clausura 2022 la expectativa es más alta, con un equipo que está en transformación.

Sporting FC es uno de los cuadros que presenta más refuerzos a mitad de temporada, una época en la que los movimientos en masa no suelen ser habituales, pero en el caso de ellos registran las incorporaciones de Jonathan Martínez, Brayan López, Giovanni Clunie, Cristopher Meneses, José Andrés Salvatierra y Yostin Salinas.

“Ya falta poco, faltan un par de semanas para comenzar el torneo, ya venimos trabajando desde el 13 de diciembre y lo que estamos buscando es ritmo, ritmo de juego, acoplar a las incorporaciones a lo que queremos. Pretendemos buscar un equipo dinámico, que proponga y para eso tenemos que abordar muchas fases del juego”, expresó el técnico de Sporting FC, José Giacone.

El timonel está contento con el material humano que tiene en su nómina. Lo alegra más ver la disposición en la cancha y tiene muy claro lo que quiere de este Sporting FC que sigue en transformación y que debutará en el Clausura 2022 en casa contra Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo siempre digo que la valoración se hace al final del campeonato, hay que enfrentar a todos, nos toca la Liga, lo hacemos como un reto más, sabemos que es un rival tradicional, pero también sabemos que para afrontar un campeonato en su fase regular hay que sumar siempre, hay que buscar consolidar un funcionamiento y a partir de ahí empezaremos con toda la ilusión”, comentó Giacone.

Además, indicó: “Se incorporaron un par de jugadores, (José Andrés) Salvatierra y (Yostin) Salinas, que tienen muy buena disposición, los que han venido antes también, así que esperemos que cuando empiece el torneo se empiece a ver todo su potencial”.

Por su parte, el futbolista Rigoberto Jiménez considera que este periodo de preparación ha sido productivo, porque se está complementando la parte física con la parte táctica y que los nuevos compañeros se van acoplando al equipo y a la idea de Giacone.

“Ya los que hemos estado con él un rato ya tenemos la idea y es ir complementando al equipo para lo que viene que es el inicio del torneo que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que nosotros vemos a todos los rivales igual, pero es un incentivo jugar contra uno de los equipos grandes al inicio del campeonato”, citó Jiménez, en alusión a ese arranque contra Alajuelense.

Él lo definió como uno de esos partidos que cualquier futbolista siempre quiere jugar, “pero como te digo, nosotros le tenemos el mismo respeto a todos los rivales y va a ser un inicio de torneo muy fuerte, entonces cada partido va a ser una final”.

Los cambios del Sporting FC en transformación no solo se registran en la nómina de futbolistas, porque también surgió un movimiento desde otra arista.

Bertony Robinson anunció que deja de ser ese enlace entre la parte administrativa y la deportiva del club.

“La vida es de decisiones y lo bueno es no arrepentirse independientemente si son acertadas o erradas, porque de todo se aprende y crece. Después de analizarlo bastante y en familia, he decidido hacer un alto y no continuar en lo que pudiera ser uno de los mejores proyectos futbolísticos del país en los próximos años”, apuntó Bertony Robinson.

Señaló que se siente muy agradecido con los hermanos Maroto por la oportunidad brindada, la amistad creada y la experiencia adquirida.

“Éxitos Sporting porque su historia apenas inicia. Toca seguir. Es lo que hay. Llegamos felices, trabajamos muy duro y nos vamos tranquilos”, destacó.

Después de lo que será su estreno en el Clausura 2022 contra Alajuelense, Sporting FC en la primera vuelta visitará a Santos; recibirá a Guadalupe, irá a la Vieja Metrópoli para medirse ante Cartaginés y jugará en casa contra Jicaral.

Visitará a Herediano, viajará al Chorotega para enfrentar a Guanacasteca, recibirá a Pérez Zeledón, se trasladará a Grecia, será casa ante Saprissa y San Carlos.