Eso es algo que me inquieta un poco, por los comentarios del mismo periodismo. Herediano es el segundo equipo que hizo más goles, teniendo en cuenta que a Saprissa le dieron tres goles ante Grecia, en un partido que se ganó en el escritorio. Fuimos el equipo que hizo más goles después de la Liga, que nos ganó por dos. Fuimos el equipo que menos goles ha recibido. El mensaje de que Herediano es defensivo me causa un poco de gracia, porque en realidad el equipo ha ganado por goleadas, hizo 41 goles en 22 partidos y nadie se pone a sacar cuentas. Hablan alegremente que el entrenador es defensivo, pero no es que me esté echando flores, es que los números hablan. En ese aspecto, uno puede estar tranquilo, de como el grupo recibió el mensaje de lo que queremos. Hicimos el doble de los goles que hemos recibido y estamos bien. Sabemos lo que somos nosotros, independientemente de lo que dicen los demás. Nos hemos cerrado como grupo para enfrentar estas instancias tan decisivas.