Jonathan McDonald: ‘Siempre soñé retirarme en Alajuelense’

Jonathan McDonald fue uno de los mejores jugadores de San Carlos contra Liga Deportiva Alajuelense. También es una de las principales figuras de los norteños y se nota que está disfrutando en la cancha.

El partido en Ciudad Quesada lo dejó con un sinsabor por el desenlace, pero a la vez resalta que fue un buen juego. Antes de marcharse a su casa, el atacante se tomó su tiempo para conversar con los medios de comunicación.

Contó lo que ha dicho en otras ocasiones: San Carlos le devolvió la tranquilidad, la paz y su familia también está a gusto. Cree que a todos les sentó bien salir de lo convulso de la ciudad.

McDonald considera que la única forma en la que puede retribuir lo que han hecho en San Carlos por él es dentro de la cancha. Y es uno de los hombres de confianza de Luis Marín.

“Le agradezco al profe, jugué con él, salí campeón con él, él me enseñó el camino para ser campeón. Para mí era uno de mis ídolos de infancia, como decimos sin echarle miel al entrenador, pero lo vi jugando el Mundial de Corea y Japón, el de Alemania y son de las cosas lindas que te da el fútbol”, expresó Jonathan McDonald.

Él es un apasionado por competir, le encanta y tiene muy claro hasta cuándo llegará su carrera. Eso será hasta donde pueda y se sienta capaz de competir, porque cuando esté en partido y sienta que no gana una pelota, un duelo y que arrastre seis, siete u ocho partidos de no meter un gol porque le quedaron cuatro opciones, será el momento.

“Ahí chao, ese mismo día regalo mis cosas en el camerino y me voy, no aparezco más, porque así lo coloco, así soy yo y hasta ahí llega el fútbol”.

Pero por como está jugando, eso hoy pareciera lejano aún y mientras daba declaraciones, tenía en su poder una camisa de Alajuelense, con ese escudo que tanto defendió, viviendo alegrías y tristezas.

“Es de Moya, tenemos una grandísima amistad de hace mucho tiempo. Cuando él llegó yo lo recibí en la Liga. A pesar de que él jugó afuera, siempre seguíamos hablando y llegó y me pidió la camisa y por supuesto. Es un grandísimo amigo”.

Mencionó que siempre es lindo jugar contra la Liga, donde tiene muchísimos amigos, desde Andrés Carevic hasta el presidente del club, Joseph Joseph.

“Fueron muchos años ahí. Siempre es lindo competir contra ellos y pasar un buen rato. A pesar de que se juegan muchísimas cosas dentro de la cancha, siempre disfruto mucho jugar contra ellos”.

En la amena charla, no podía faltar la consulta sobre la salida de Giancarlo González y de otras personas de ADN liguista.

Para responder, lo primero que dijo es que no está ahí, tiene una buena relación con Joseph Joseph, Marco Vásquez y con muchos directivos, pero que cada cabeza es un mundo.

“Ellos piensan de una manera, son directivos, nosotros somos futbolistas y al final somos empleados de la institución y ellos la manejan. Es bastante complejo para mí hablar del tema”.

Lo que sí dijo es que con respecto a su caso particular, no le gustó como salió del club, porque su rendimiento futbolístico era muy bueno, pero Agustín Lleida optó por sacarlo.

“Fue decisión de él, no fue decisión mía. Yo lo dije en la carta que le dirigí al liguismo, a mí me invitaron a salir. No fue que yo me fui, no fue que yo me pelee, fue que me dijeron no te queremos aquí. Aunque me faltaba contrato, uno no puede estar donde no quieren que uno esté, también hay que tener un poco de amor propio y dignidad.

”Ellos saben cómo manejan las situaciones. Desde luego que nosotros los liguistas, los manudos de corazón queremos morir y si nos pudieran enterrar en el Morera, que nos entierren, pero a veces es simplemente un sueño y a veces uno no lo logra cumplir”, expresó.

Desconoce si habrá una oportunidad más para él en la Liga, si el club lo ha pensado, o si ni siquiera lo han contemplado.

“Yo soñé siempre retirarme en Liga Deportiva Alajuelense y no sé si lo hubiera podido hacer, pero como le digo, ellos son los que manejan el club y llevan las riendas. Si yo estuviera en la posición de ellos, seguramente lo manejaría diferente, pero ellos son los que toman las decisiones, no soy yo”.

Porque cree que las decisiones el jugador las debe tomar dentro de la cancha, no fuera de ella. También tiene claro que referente es referente, si es de Selección o de otro equipo, debe serlo donde esté.

Y se puso de ejemplo, no porque haya venido de otro lugar significa que no puede ser referente en San Carlos. Al contrario, es consciente de que es uno de los jugadores del club que debe transmitir experiencia.

“Pero el sentimiento de una camisa con otra es muy diferente, por lo menos en mí. Tal vez peco de demasiado liguista y nada, es complejo”.

Hoy agradece a esa parte de la afición rojinegra que piensa en él, a esos que les gustaría verlo de nuevo en el club.

“Me ha llegado al oído, pero son cosas que pueden o no pueden pasar y como repito, si me toca, pues bien, feliz y contento, pero estoy en San Carlos y estoy contento y mi familia también. Estoy haciendo las cosas bien aquí, entonces tampoco voy a perder el sueño porque no pase.

”He buscado mucho la plenitud, ser feliz y disfrutar de esto y San Carlos me lo dio. Soy feliz aquí. Si pasa, pasa y si no, sigo siendo feliz aquí y cero estrés, cero rencor, cero resentimiento y siempre he sido un agradecido con la Liga, con la afición”, comentó Jonathan McDonald.

También sabe que podría ser fácil, a como podría ser muy difícil. Lo sintetizó en que él los entiende y ellos lo entienden.

“Saben que estoy contento, estoy rindiendo, estoy feliz aquí, que vivo bien, en paz, feliz y tal vez piensan que ‘si le decimos y nos rechaza’, o a veces puedo decir ‘y si los llamo y les digo que quiero’, pero es complejo. Es parte de lo que uno piensa a ratos y demás, pero estoy contento, muy feliz”.

Jonathan McDonald tampoco le cierra la puerta a la Selección Nacional de Costa Rica. Contó que incluso Luis Marín le ha dicho que no desista.

“Esto no es de edad, sino de momentos. Tampoco la estoy pidiendo, duermo tranquilo y en paz cuando hay convocatorias y en estos últimos años han habido y no he estado. Si se da, enhorabuena y si no, me debo a San Carlos y tengo que seguir compitiendo aquí. Si se da, sería uno de los más felices del mundo, porque amo a mi país, defenderlo. Si se da, pues se da y si no, seguiré durmiendo en paz y tranquilo”, reiteró el futbolista de 36 años.