Jonathan McDonald se mete en la historia del fútbol de Costa Rica en una tarde de golazos

Quizás el duelo entre Pérez Zeledón y San Carlos no era el más llamativo de la décima jornada del Torneo de Apertura 2023, pero lo cierto es que los grandes goles y la actuación del delantero Jonathan McDonald le dieron un valor agregado al compromiso que terminó igualado 2-2.

Después de un primer tiempo sin goles y donde las mejores oportunidades para abrir el marcador fueron para los Toros del Norte, el segundo periodo fue totalmente diferente. En este lapso llegaron las anotaciones de gran calidad que resultaron ser el punto culminante, permitiendo a los aficionados disfrutar de unos trepidantes 50 minutos llenos de emociones.

Por otra parte, Jonathan McDonald sigue demostrando que es un artillero implacable al sumar la cifra de 168 goles en la Primera División, haciendo historia en el fútbol costarricense.

Precisamente McDonald abrió la cuenta en el minuto 49 con un espectacular gol de cabeza, tras una acción acrobática, a raíz de un centro desde la derecha del lateral Reggy Rivera.

Jonathan comentó estar muy feliz por haber anotado 168 tantos y empatar en el tercer lugar histórico de la máxima categoría de Costa Rica con Roy Saénz. Ahora solo le quedan por delante Errol Daniels, quien suma 196, y Víctor Mambo Núñez con 246.

“En lo personal, estoy muy feliz. Hubiese preferido no anotar y que el equipo ganara (San Carlos suma cinco partidos sin triunfar). Obviamente, estoy contento; es un sueño hecho realidad y no ha sido fácil. Me felicito por no rendirme. Me he caído, me he roto en mil pedazos, pero pude levantarme, así que estoy agradecido con la vida por haberme brindado esta oportunidad”, comentó McDonald durante la transmisión de FUTV.

“Sé que he sacrificado mucho tiempo con mi familia, por eso me siento muy agradecido con ellos. No sé cuándo alguien pueda igualar estos números, pero de verdad me siento muy feliz”, añadió.

Los isidreños respondieron al minuto 60 cuando Jurguens Montenegro peleó el balón, el cual le quedó a Jeaustin Monge, y sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arquero Jason Vega.

El compromiso continuó siendo un ir y venir en ambos marcos, y al minuto 74, Gabriel Leiva, en una acción individual, sacó un potente remate con la pierna izquierda para poner nuevamente arriba a los norteños 2-1.

Pero los Guerreros del Sur no se dieron por vencidos y al minuto 85, en un mal despeje, el defensor argentino Lucas Meza sacó un remate con la pierna derecha que superó al arquero Vega y terminó en el fondo de las redes, decretando así el empate 2-2 definitivo.