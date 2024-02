Jonathan McDonald revela si aún espera ser llamado a la Selección Nacional

Se destapó con tres goles el martes pasado contra el Santos de Guápiles en la victoria 4-0 de San Carlos, su equipo. Es líder de goleo del campeonato con siete tantos, tres más que sus perseguidores, Raúl Vidal de Liberia y Alonso Hernández de Guanacasteca.

Jonathan McDonald, a sus 36 años, luce incansable, se siente feliz en San Carlos y está motivado. Para algunos, como Luis Carlos Chacón, presidente norteño, McDonald debe estar en la Selección Nacional.

En la prelista de 60 jugadores que Gustavo Alfaro, técnico de la Tricolor entregó a la Concacaf, como opciones para ser tomados en cuenta para el repechaje del 23 de marzo contra Honduras, el nombre de Jonathan no está incluido.

Pero ¿qué piensa McDonald? Cree que debe ser tomado en cuenta para ser parte de la Selección.

“Hay momentos, hay épocas y para mí el yate de la Selección ya partió, ya se fue. Me monté en un barco donde me tratan bien (San Carlos), me respetan, me dan mi lugar y me valoran muchísimo y aquí estoy feliz”, dijo Jonathan McDonald en entrevista con Yashin Quesada en su programa Encuentro Deportivo.

Jonathan McDonald está feliz por el momento que vive en San Carlos. Con siete tantos es el goleador del campeonato.

Jonathan dejó claro que del todo no le cierra las puertas al cuadro nacional, porque cuando Yashin le preguntó que haría si lo llaman para el repechaje del 23 de marzo contra Honduras, respondió que iría al partido.

“Si me llamaran, a morir, porque amo a mi país. Soy un patriota y siempre he querido defenderlo. Si siempre he defendido a un equipo y claro que también el país, nadie en su sano juicio le puede cerrar las puertas a la Selección, sería el más feliz del mundo si se diera, pero si no se da, duermo tranquilo y en paz”, opinó el delantero, quien agregó que su compromiso, su mente y corazón están en San Carlos, donde debe rendir y hacer las cosas bien.

Respecto a su color de equipo y pese a estar en San Carlos, McDonald indicó que nunca ha escondido que es liguista.

“En ciertas situaciones me ha jugado en contra y en otras a favor que se conozca que soy liguista. Fue el equipo del que me enamoré de niño y tuve el honor y privilegio de poder jugar ahí. Soy un aficionado que bajó de las gradas a ponerse la camiseta y luchar domingo a domingo en cada partido”, manifestó McDonald.