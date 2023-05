Jonathan McDonald acabó con la incertidumbre y tomó una decisión

El delantero Jonathan McDonald acabó con la incertidumbre y los rumores de una vez por todas, con el anuncio que este martes hizo la Asociación Deportiva San Carlos en sus redes sociales.

Según el comunicado, el jugador llegó a un acuerdo para ampliar por un año el contrato que vencía al finalizar el presente torneo, por lo que McDonald jugará con Los Toros del Norte hasta el Clausura 2024.

Jonathan McDonald llegó a San Carlos en 2022 y su mejor registro goleador lo alcanzó en este Clausura 2023, en el que a falta de un partido acumula ocho anotaciones, por lo que es el goleador del cuadro norteño.

Además en su conteo personal llegó a 166 goles que lo convierten en el cuarto mejor anotador de la historia en el fútbol nacional y se encuentra a dos anotaciones de alcanzar la tercera posición.

McDonald, quien jugó en Santa Bárbara, Herediano y Alajuelense antes de fichar con San Carlos, donde llegó con la difícil misión de suplir al histórico ariete Álvaro Saborío, se convirtió está campaña en pieza clave del técnico Víctor Abelenda y su principal arma ofensiva.

“Estoy feliz y muy contento, sé que se acerca el retiro y lo que quiero es disfrutar. Me siento bien físicamente y no he tenido lesiones a lo largo del torneo. Mientras el cuerpo aguante y sea competitivo, voy a seguir dándole”, comentó McDonald a La Nación días atrás.

Jonathan a sus 35 años es el futbolista que más veces en la historia le marcó al Deportivo Saprissa, con un total de 21, y además dejó atrás al mismo Saborío (165) como uno de los máximos artilleros del balompié costarricense al sumar 166 dianas y está a solo dos de Roy Sáenz con 168.

“Me llena de orgullo que mi nombre se roce con jugadores tan importantes en la historia del país. Si estoy ahí es porque he trabajado muchísimo y mis compañeros me han ayudado. He tenido mucha resiliencia para levantarme de donde me han puesto, de donde he caído, así que nada, disfruto de esto y me siento pleno jugando al fútbol”, declaró McDonald a La Nación.

San Carlos el próximo fin de semana disputará su último juego del Torneo de Clausura 2023 ante el Municipal de Pérez Zeledón, en San Isidro de El General.