Hay que terminar bien. Las últimas dos cuadrangulares fuimos a Saprissa y ganamos por el fair play. No hay posibilidad que nadie se rinda. No podemos ir a exponernos a hacer el ridículo. Igual vamos a ir a buscar nuestra mejor versión y ganar los partidos. De visita, el equipo fue el segundo mejor en la fase de clasificación, tuvo buenos resultados y, a pesar de que no tenemos chance, no vamos a renunciar a ganar, a sentirnos competitivos en la cuadrangular.