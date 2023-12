Joel Campbell intentará complacer al aficionado de Alajuelense que sueña con verlo ‘volverse loco’

“¡Vuélvase loco Joel!”: Pasan los años, la frase se mantiene vigente y revive cada vez que Joel Campbell hace una faena pícara dentro de la cancha. En este momento, cuando Liga Deportiva Alajuelense necesita de un partido perfecto y goles para superar una semifinal que tiene cuesta arriba contra Herediano, el liguismo sueña con eso, con ver al 12 de su equipo “volverse loco” el domingo, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Él lo tiene claro y para nadie es un secreto que los partidos más complejos son en los que suele aparecer. Ha sido una característica de su carrera y eso le da una esperanza a muchos de los aficionados rojinegros que se rehúsan a caer en el bando del pesimismo.

Son los que tampoco se consideran ilusos por creer aún en su equipo, negándose a dar a la Liga por muerta cuando falta un partido por disputarse.

Sin que ninguno de los periodistas que acudieron a cubrir la conferencia de rigor de Andrés Carevic previo a un partido clase A, Joel Campbell también llegó a la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento para responder consultas.

Lo primero que respondió fue sobre esa lesión que acarrea desde el último clásico y que le generó algunos problemas con el nervio ciático. El futbolista dijo que como ha hecho siempre, se enfoca mucho en trabajar su mente.

“Porque uno como deportista de alto nivel, de alto rendimiento, pues decir que está al 100 es mentira. Siempre hay dolores y el desgaste de estos últimos meses con tanto partido, tanto viaje y tanto compromiso de alto nivel, el cuerpo lo ha sufrido y lo sigue sufriendo”, relató Joel Campbell.

Sin embargo, de inmediato expresó que ahorita es una etapa en la que las excusas o problemas hay que dejarlos de lado y enfocarse en aportar, darlo todo y sacar el resultado que requieren para continuar con vida en el campeonato nacional.

No se siente estresado, ni presionado. Es que su forma de ser no es esa y de cierto modo es lo que le transmite a sus compañeros dentro del camerino.

“Yo lo vivo de una manera sumamente tranquila, son partidos muy bonitos de jugar, creo que a la mayoría de jugadores nos gustan este tipo de partidos. A mí me encantan e intento siempre prepararme mentalmente para hacer un gran partido”, respondió Joel Campbell a La Nación.

Tiene muy claro que los partidos a veces tampoco son como desearía que fueran, pero él lo que procura hacer es enfocarse y poner su mente en modo positivo, en modo que todo va a salir bien.

Andrés Carevic y Joel Campbell hablaron previo al partido decisivo de Alajuelense

“Ojalá el domingo no sea la excepción y podamos hacer en lo personal y en lo grupal un gran partido”.

Añadió que lastimosamente lleva como un año y medio de no tener una pretemporada, que es la base que tiene todo deportista para enfrentar un trajín fuerte, más en estos últimos meses, con tantos juegos.

Pero su pensamiento ante eso es que es lo hay, así que no se enfoca tanto en los detalles de los problemas, que si pudo o no pudo, o por qué hizo esto, o no se hizo.

“Me enfoco en que estamos a 90 minutos de poder darle vuelta a una historia y poder llegar a una final para luchar por nuestro tercer campeonato. Yo solo me enfoco en lo positivo, trato de poner mi mente en tratar de hacer un gran partido el domingo.

”Todos los detalles que no sean positivos hacia mi mente o hacia mi cuerpo, los dejo a un lado y me enfoco en lo físico y en lo mental en los 90 minutos que vienen el domingo. Decirle a mi mente que estoy bien, que estoy preparado para hacer el partido de la mejor manera”, insistió Joel Campbell.

De cara a este duelo crucial, el jugador más mediático de la Liga dijo que el equipo independientemente del partido, siempre tiene la idea de salir en busca de un gol desde el pitazo.

“Este partido lo necesitamos más por la exigencia y por la necesidad que tenemos de empatar esa serie que tenemos con tres goles abajo. Tenemos que mantenernos tranquilos, normalmente creamos muchas opciones de gol y tenemos que enfocarnos en esa eficacia, en esa tranquilidad, en tener esa cabeza fría a la hora de definir, para poder aprovechar las oportunidades que podamos tener”, analizó.

El mensaje de Joel Campbell a la afición de Alajuelense

“A la afición les doy las gracias porque durante toda la temporada nos han apoyado, han estado ahí. Hemos luchado en cada partido, en los tres torneos. Ya quedamos campeones en dos y estamos luchando por llegar a la final del tercer torneo”, exteriorizó Joel Campbell.

Les pidió a los liguistas que los sigan apoyando como en todo el torneo y prometió que ellos en la cancha pondrán de su parte para hacer lo que les corresponde.

“Siempre el apoyo de ellos es nuestro aliciente principal, nuestro extra para darle vuelta a situaciones difíciles que se dan en el partido”.

También apuntó que no será fácil, porque los partidos contra Herediano siempre van ser buenos.

“Heredia tiene un grandísimo plantel, es un gran equipo, siempre van a ser partidos sumamente difíciles, ya nos hemos enfrentado como cinco veces en la temporada y han sido duros todos, tanto para ellos, como para nosotros. Ojalá que el de este domingo sea a favor nuestro y podamos sacar el resultado que necesitamos para llegar a esa final”.

¿Alajuelense piensa en lo penales?

“Me encantaría tener esa bolita mágica y decirle que vamos a ir a penales, porque quiere decir que vamos a meter tres goles, pero el fútbol es diferente, es difícil y yo creo que nosotros tenemos que pensar primero que Heredia es un rival muy agresivo, muy fuerte, muy bueno y que tenemos que meter el primer gol. No podemos pensar en los penales, tenemos que ir paso a paso, tranquilos”, respondió Joel Campbell.

Pero dijo que si durante el juego se sanciona un penal y él se siente bien para lanzarlo, claro que lo tira, porque no sería la primera vez. Y que si hay otro de sus compañeros que siente la confianza y lo quiere tirar, también puede hacerlo, porque al final es un equipo.

“No importa quién meta el penal, sino que sea gol y el equipo pueda avanzar. La responsabilidad de tirar un penal ya la he tomado. En la semifinal contra Heredia en la Copa Centroamericana me tocó tirar dos que eran definitivos y pude convertirlos”, recordó.

Así piensa Joel Campbell de Jafet Soto

La última pregunta a Joel Campbell fue sobre su relación con Jafet Soto y dijo que se lleva muy bien con el presidente florense, a quien considera que hay que saberlo entender, porque él defiende a muerte a su equipo y está en lo correcto.

“Él defiende lo suyo y así creo que debe de ser. Que si son las formas o no, cada quien juzgará su accionar, pero yo creo que él es una persona que sabe de fútbol, que sabe lo que se juega en estas instancias, que usa al límite el reglamento porque él lucha a morir por su equipo y está en lo válido, no ha hecho nada ilegal para favorecerse.

”Yo creo que lo que hace Jafet por su equipo es de admirar y valorar. A él siempre le deseo lo mejor, que le vaya bien en su equipo, que le vaya bien con todo lo que hace, porque es una persona que bien que mal, al fútbol de Costa Rica le puede ayudar mucho”, concluyó.

Herediano golpeó primero en la semifinal y tiene una ventaja de 3-0. La segunda parte de esta serie será el domingo, a partir de las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.