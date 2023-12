Joel Campbell: ‘Estoy reventado, lesionado, pero agradecido por el privilegio de poder jugar fútbol’

Joel Campbell aseguró que él no pedirá ningún permiso especial, sino que al igual que los demás jugadores tendrá un descanso activo, esperando con ansias el próximo torneo. (Albert Marín)

Directo, de frente y sin excusas Joel Campbell apareció en la zona mixtra para brindar sus impresiones tras la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense.

Primero felicitó a Herediano por hacer lo suyo y avanzar a la final de segunda ronda; luego dijo que a lo interno del cuadro rojinegro quedaron con un sentimiento agridulce por no poder coronar el semestre con lo que querían: tres de tres.

Manifestó sentirse orgulloso del equipo y de la afición, porque a él y a sus compañeros les llegó ese momento en el que desde las gradas empezaron a aplaudirles de forma generalizada, sin reclamos, sin silbidos, sin disturbios.

Ahí fue donde Joel Campbell y sus compañeros cayeron en cuenta de que lucharon hasta el final, que su gente les reconoció eso y aseguró que ese instante imborrable les dará más fuerzas para lo que viene.

El liguismo tiene sentimientos encontrados con el equipo de sus amores y no puede ser de otra manera. Alajuelense luchó, pero no le alcanzó y la espera por volver a la cúspide del fútbol nacional se prolonga.

“Obviamente duele, porque queríamos darles los tres títulos, solo les pudimos dar dos que también son importantes. Queríamos ganar el torneo nacional que era una necesidad que tiene la institución, que tiene el equipo, pero así es el fútbol.

”Tampoco la afición nos achacó nada, porque lo demostraron hasta el último minuto alentándonos, aplaudiendo, porque vieron el esfuerzo que hicimos desde el minuto uno hasta el 97 y nos quedamos con eso. Agradecerle de corazón a la afición por esos seis meses, les dimos dos títulos de tres y hay que seguir”, apuntó Joel Campbell.

Insistió en que les queda ese sabor agridulce, porque analizó que fue un semestre en general bueno, pero querían culminarlo con el título nacional, que era también un objetivo primordial para Alajuelense.

“Nos pusimos como meta al inicio de temporada ganar los tres torneos, ganamos dos y lastimosamente éste se nos escapó compitiendo. Creo que luchando hasta el final y la afición lo sintió así con ese gesto tan bonito porque vio que el equipo se entregó hasta el final y lo dimos todo”.

Existe mucho debate alrededor de cuál título es más importante, más relevante y Joel Campbell encuentra una respuesta fácil a la gran interrogante.

Según él, entre el Torneo de Copa, la Copa Centroamericana de Concacaf y el Apertura 2023, la Liga nunca definió un orden de prioridad.

“Nosotros salimos a ganar los tres torneos y hasta el final aquí intentamos luchar siempre por el tercer título. Pudimos ganar dos, que tienen su importancia. En el de Copa le ganamos a Saprissa una final; el torneo internacional es muy importante por todo lo que da, porque en ese torneo juegan los mejores de nuestra área y ganarlo es muy importante”.

Recordó que con ese cetro del Istmo, Alajuelense se eximió de jugar la primera ronda de la próxima Copa de Campeones de Concacaf, entrando de una vez a octavos de final. Es decir, la Liga ya está entre los mejores 16 clubes de la Confederación.

“El título nacional también es muy importante por los años que hemos estado sin títulos. Era obligación, pero los tres torneos tienen su importancia y al final es una institución grande, que el torneo que juegue, tiene que ganarlo. Lastimosamente no pudimos con el torneo nacional, pero nos vamos con la cabeza en alto porque también lo dimos todo”.

Sobre este semestre, Joel Campbell dijo que tomó la mejor decisión y lo ha disfrutado al máximo en cada partido de cada torneo, ir a las diferentes canchas y sentir el cariño de la gente.

“Estoy muy contento, estoy muy agradecido con la afición manuda por cómo me ha recibido, por cómo me ha tratado, por todo lo que han demostrado durante estos seis meses. Estoy muy orgulloso por cómo nos alentaron hasta el final y eso me deja unas ganas increíbles de que ya comience el otro torneo”.

¿Cómo terminó este semestre? “Estoy reventado, lesionado, pero también agradecido, porque también para mí es un privilegio poder jugar fútbol. Estoy agradecido con Dios por permitirme disfrutar de este deporte. Ahora a descansar, este descanso es un poco a medias, porque es un descanso para prepararme mejor para lo que viene”, respondió el 12 de Alajuelense.

Dijo que va a desconectarse un poco del fútbol en estos días, porque es bastante tedioso y estresante, pero también con la mente puesta en el otro torneo.

“Estamos en deuda, la afición merece ese título que tanto quiere y nosotros también. Hay que descansar activamente. Nada de permisos especiales, voy a descansar igual que mis compañeros, recuperarme bien, hacer una buena mini pretemporada porque son pocos días y estar de lleno para el siguiente torneo, que por lo menos no se juegan tres torneos a la vez y podemos enfocarnos 100% en el torneo nacional para poderlo ganar”.

Subrayó que predecir cómo se va a jugar es imposible, pero está seguro de que podrá sentirse mejor físicamente con una preparación, máxime que tiene tiempo de no hacer una pretemporada.

“Lastimosamente yo no la tuve, pero eso no es excusa. Ahora es a prepararme bien, quiero recuperarme bien de todo lo que vengo adoleciendo y esperar una mejor versión de Joel porque es lo que la Liga se merece”, concluyó el futbolista más mediático de Alajuelense.