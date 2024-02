Joel Campbell: ‘El fútbol tiene estas cosas que uno no se explica’

La gran ironía que vive Liga Deportiva Alajuelense en la actualidad es su enemistad con el gol, algo que le pasó una factura carísima al equipo de Andrés Carevic contra un sólido Herediano que salió más líder del Estadio Alejandro Morera Soto.

El recuento de los daños para la Liga con esa derrota en casa (0-1) se refleja en la tabla, donde a pesar de que los florenses tienen un partido menos, le sacan seis puntos de ventaja a los rojinegros.

“No se puede tapar el sol con un dedo, somos responsables de no meter las ocasiones que creamos. Se jugó bien, se llegó, se atacó, se mantuvo a Herediano en los 90 minutos atrás, pero al final el fútbol se gana con goles y lastimosamente no los pudimos anotar”, reflexionó Joel Campbell, quien se tomó el tiempo para responder todas las consultas que se le plantearon en zona mixta tras el juego.

Joel Campbell lamentó que Alajuelense esté peleado con el gol

- ¿Cuál puede ser la diferencia en semifinales y final viendo lo que ha pasado en estos partidos de Alajuelense contra Herediano, Saprissa y Cartaginés?

- Le respondo con una pregunta, con todo el respeto: ¿Usted cree que jugamos mal? Qué discurso le puedo dar yo si los mismos periodistas reconocen que jugamos bien. Es difícil claramente, porque el fútbol tiene estas cosas que uno no se explica si llegamos 15 o 20 veces y no metemos el gol. Que es nuestra culpa, 100% es nuestra culpa porque somos los responsables de lo que pasa dentro del terreno de juego.

”Son esas cosas que tiene el fútbol. Herediano ganó, su única llegada la anotaron y son justos merecedores. Nosotros estamos dolidos por la afición, porque se hicieron presentes, hicieron un bonito espectáculo y nosotros no fuimos capaces de darles esa alegría con la victoria, porque jugamos muy bien. De jugar bien nadie se acuerda, se acuerdan del resultado y lastimosamente perdimos”.

- ¿Cree que al no encontrar respuestas a esas preguntas hoy, pueden fallar en semifinales y final?

- Es que nosotros no podemos hablar del futuro porque no ha llegado, tenemos que enfocarnos en el presente. Al final no se sabe qué va a pasar en el futuro. Anteriormente se ha llegado de primeros, invictos y llegan las semifinales y puede pasar cualquier cosa. Esto es fútbol.

”Nosotros podemos enfocarnos en lo que está en nuestras manos, que es entrenar mejor, intentar anotar o ejecutar esas ocasiones que tenemos para que este tipo de partidos no se nos compliquen. Porque al final, si metemos una de las que tuvimos en el primer tiempo, probablemente el partido habría sido diferente.

”Esto es fútbol y somos responsables. El entrenador llega hasta un punto de responsabilidad, pero ya luego en el campo, somos nosotros los responsables de todo eso que se trabaja en la semana, ponerlo en práctica y anotar los goles que es con lo que se gana un partido.

- ¿Cómo toman ustedes en el camerino que la afición esté pidiendo la salida de Andrés Carevic?

- Es que la afición tiene todo su derecho, ellos pagan su tiquete, hacen su inversión, su sacrificio, sacan su tiempo para venir a ver y ellos lo que piden es que el equipo gane. En el camerino nosotros claramente estamos dolidos por no darle a la afición ese resultado que ellos quieren. Claramente también hicimos todo lo posible para ganar.

”Hicimos un muy buen partido, porque al final eso no se puede quitar, pero para desgracia nuestra no sacamos el resultado que la afición quería y están en todo su derecho de estar tristes, de estar enojados, porque ellos pagan para ver a su equipo ganar y es la verdad”.

- ¿Qué piensa de que contra Saprissa, Herediano y Cartaginés no han ganado ningún partido y no han marcado ningún gol?

- Hay que seguir trabajando, ya eso pasó, no podemos ponernos a pensar en eso, sino a tratar de corregir, tener más calma en el último tercio para poder definir en estos partidos. En el clásico jugamos bien, llegamos, tuvimos las ocasiones y nos pasó lo mismo. No estamos metiendo goles y hay que tener más tranquilidad a la hora de definir para poder cerrar esos partidos.

”Es más que todo las formas, en el clásico tuvimos nuestras opciones de concretar, no las hicimos y quedamos 0-0, pero estamos llegando, estamos teniendo las opciones y debemos tener más calma para definir”.

- ¿Cuánto frustra no hacer goles?

- Frustra mucho, porque al final te vas con unas sensaciones de que hiciste un gran partido, pero perdiste y eso es lo que cuesta digerir. Cuando usted juega mal y pierde, uno dice jugamos mal y no se puede hacer nada, hay que corregir. Pero cuando usted juega bien, llega, domina y pierde es como decir: ‘Pucha, qué injusto es el fútbol’, pero es parte de...

”Felicitar a Herediano que sacó su victoria, viene haciendo las cosas bien y es el justo líder del torneo. Nos quedan 12 jornadas para tratar de revertir la situación, creo que tenemos equipo suficiente para darle vuelta y trabajar fuerte para que la afición siga creyendo en nosotros”.

- ¿Qué se busca con el cambio de Carlos Mora como lateral?

- Yo creo que es cuando vamos perdiendo y se necesita arriesgar. Al final, cuando ponen a Carlos como lateral no juega de lateral, es un extremo más y entonces eso es lo que busca el profesor, más vértigo, con más hombres de ataque. Carlos tiene esa tranquilidad para jugar en cualquier parte de la cancha. Si usted vio que estuvo de lateral entre comillas, tuvo tres ocasiones de gol como delantero. Lo ponen de lateral, pero no juega de lateral.

- ¿Cuánto respaldo hay de los jugadores hacia el técnico, quien fue el principal señalado y otra vez la afición pidió su salida?

- Tenemos que asumir nuestras responsabilidades, el entrenador tampoco puede entrar a la cancha y meter los goles. Nosotros creamos las opciones y no las concretamos, entonces es culpa nuestra. También el trabajo de un entrenador llega hasta un punto, pero los jugadores tienen que responder y nosotros fuimos los responsables porque no concretamos todas esas chances que ejecutamos.

”Se trabaja durante la semana, se hace un plan, no salió perfecto porque perdimos, pero todos los movimientos sí. Lastimosamente ese último punch es lo que nos está faltando en estos partidos”.

- ¿Es ansiedad?

- Son cosas que tenemos que trabajar, como futbolistas de alto rendimiento tenemos que mejorar día con día, porque las ocasiones las estamos creando. Nos falta la tranquilidad y la calma para poder definirlas. Lo importante dentro de lo malo es que estamos creando las ocasiones.

”Peor sería que no generemos las ocasiones y que no tengamos opciones de gol. Hay que hacer un mea culpa, ver las cosas que estamos haciendo mal, entrenar fuerte, porque esto no para”.