Joel Campbell asegura que nunca propició una puja entre Alajuelense y Saprissa

Joel Campbell no escondió que su decisión de firmar por Alajuelense no pasó por la parte económica, sino por un anhelo que él tenía, ya que había perdido la chispa por jugar al pasar tanto tiempo en el exterior.

De hecho, el futbolista recalcó que no se dio una puja entre los manudos y los morados, el otro equipo con el que tuvo conversaciones a nivel nacional.

“Yo tenía una primera opción (Saprissa), pero no se dieron las cosas por diferentes motivos, no por la parte económica, porque si hubiera sido la parte económica yo los hubiera puesto a competir a los dos equipos”, afirmó Campbell.

“En abril empecé a hablar con don Joseph (presidente de Alajuelense), él me hizo una propuesta y conversamos y a los tres días la cosa fue fluyendo. Yo le dije a él que si yo negociaba con él era porque iba a venir acá y bueno al final fue muy fácil llegar a un acuerdo. Desde que empecé a hablar con él en abril, no volví a hablar con el otro equipo; las negociaciones ya se habían desgastado”, agregó.

Joel profundizó en que si él hubiera preferido el dinero desde el mes de enero contaba con ofertas de Arabia Saudí muy tentadoras, pero las cuales rechazó.

Decidido a regresar a Costa Rica, asegura que aceptó la oferta rojinegra más por cómo lo hicieron sentir que por el monto económico pactado. Insistió en que fácilmente ganaría mucho más dinero en México o en otros equipos foráneos que se interesaron en él. Incluso reveló que su representante durante todos estos años, Joaquin Batica, no estaba de acuerdo en que se negara a las oportunidades que aún tenía en el exterior.

De una y otra forma, Campbell insistió en que lo económico no pesó

“No, porque a mí me gusta estar donde siento que me aprecian y que quieren que yo esté. Ellos (en Alajuelense) me hicieron sentir cómodo, tenemos una relación súper buena (con Joseph Joseph) y desde abril a la fecha fue de amigos y llegamos a un buen punto súper fácil”, manifestó.

Campbell detalló que él no le tiene temor a la responsabilidad de buscar el cetro, porque más bien ese tipo de presiones lo seducen.

Joel Campbell es una apuesta directa de Alajuelense para buscar el título. Así lo aseguró el vocero de la Junta Directiva de la Liga, Marco Vásquez ante una consulta de La Nación.

“Absolutamente, la institución le está apostando al título. Hemos estado ayunos de títulos en los últimos años, no es un secreto y no solo con Joel, sino con las contrataciones que vienen, los jugadores que salen, todo lo que se está armando en este momento es una apuesta que tiene la institución para lograr el título“, afirmó Marco Vásquez.

También dijo que hay que contemplar que él no está firmando por seis meses, sino por tres años.

“Aquí hay todo un plan para volver también a ser protagonistas en Concacaf, en las participaciones a nivel internacional y que pueda cumplir con sus objetivos como cualquier otro jugador que decide volver a Costa Rica por temas personales y eventualmente, siendo tan joven, podrá tener la oportunidad de volver al exterior”, citó Vásquez