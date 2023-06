Joel Campbell: ‘A todo el saprissismo no le va a gustar’

Joel Campbell llegó al país para integrarse a la Selección de Costa Rica, pero su arribo a territorio nacional despertó más expectativa esta vez. La razón es muy clara: también está en juego su futuro.

¿Se integrará a Liga Deportiva Alajuelense? Esa es la pregunta a la que el propio futbolista debe dar respuesta.

“Tengo mi decisión muy clara”, dijo Joel Campbell apenas salió del Aeropuerto Juan Santamaría, donde llegó para unirse a la Selección que se prepara para la Copa Oro.

Whatsapp Video 2023-06-06 At 12.44.40 Pm

Los rojinegros lo quieren y esperan que él decida si regresa al fútbol nacional, o si se inclina por continuar con su carrera como legionario.

“Si firmo con quien sea y si me quedo en el futbol nacional voy a estar contento. Es algo que siempre había querido, no he podido jugar en Costa Rica con bases hechas y regresar sería algo importante”, manifestó Campbell.

Joel Campbell llega a Costa Rica

A Joel se le consultó si ya firmó con Alajuelense, no lo confirmó, pero sí expresó sobre lo que sentiría la afición de Saprissa si acepta unirse a los rojinegros.

“A todo el saprissismo no le va a gustar, pero esto es algo de fútbol y si tomo la decisión no les va a gustar. Es algo muy entendible y sí hay situaciones que no son del todo ciertas pero vamos a esperar”.

Desde hace días, La Nación informó que el jugador tiene un acuerdo con los rojinegros, en caso de retornar al fútbol tico, después de doce años en el fútbol internacional.

Joel Campbell llegó al país para integrarse a la Selección Nacional y dejó claro que desea jugar en Costa Rica. (Jose Cordero)

“Tengo casi 12 años fuera y debo tomar decisiones por mi tranquilidad y regresar si regreso no es nada malo. Tengo 30 años es buena edad y es una decisión más personal que deportiva”, indicó el delantero sobre lo que meditó y dará a conocer en pocos días.

Los últimos días de Joel Campbell han sido literalmente una cosa de locos.

Fue a Estados Unidos y el domingo jugó en esa final, en la que su equipo derrotó a Los Ángeles FC en el BMO Stadium para coronarse monarca de la Liga de Campeones de Concacaf.

“Estoy contento de estar en el país, ir a la Selección a la Copa de Oro y ver qué pasa. Sí tengo una decisión tomada y ver qué pasa en estos días”.

En medio de la celebración, el costarricense voló con el León a México, para esa fiesta multitudinaria del lunes con la afición, en Guanajuato.

A primera hora de este martes, Joel Campbell abordó otro avión, para llegar a Costa Rica al mediodía.

Su nombre comandaba los dimes y diretes entre aficionados de Saprissa y Alajuelense por lo que podría ser su retorno al fútbol tico con la casaca rojinegra. Sin embargo, la intensidad bajó.

“Siempre he tomado mis decisiones tranquilo. Sé que hay muchas especulaciones, pero sé lo que debo hacer y tengo una decisión tomada. Es una determinación más personal que deportiva”, opinó Joel, quien agregó que en caso de jugar en el balompié tico, será la primera vez que se vea su aporte.

“Me fui hace 13 años y ningún gol he metido y quiero marcar mi nombre en el fútbol nacional. Si me quedo, si firmo, voy a hacerlo de la mejor manera como siempre”, resaltó Joel Campbell.

Con un movimiento de cabeza y con un sí, el atacante reconoció que tiene ofertas de Arabia Saudita, país donde juegan otras figuras Cristiano Ronaldo y han tentado a Lionel Messi, N’Golo Kanté y Karim Benzema.

“Nunca me ha movido el dinero, es importante para todo, uno no es hipócrita, pero gracias a Dios tengo la conciencia tranquila y le doy al fútbol lo que me ha dado. Megusta disfrutar el fútbol al máximo, han sido 12 años en donde he disfrutado del mejor fútbol y ahora quiero disfrutar del fútbol de Costa Rica”, dijo Joel mientras los aficionados se acercaban a saludarlo.

La ‘guerra’ en redes sociales por Joel Campbell bajó la intensidad, a partir del momento en el que se supo que Michael Barrantes será uno de los refuerzos de Alajuelense.