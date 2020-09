En la tarde se dio a conocer un comunicado. No es nada disciplinario, pero necesitamos el compromiso al 120% de todos en el grupo, con cero distracciones y en estos momentos se tiene que ser muy sensible en todo tipo de detalles. Creo que la acción correctiva no pasará de allí, pero era necesaria. Me parece que nos vamos a ir entendiendo. Siempre vamos a buscar lo mejor para el equipo y no vamos a hacer drama.