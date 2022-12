Jeaustin Campos: ‘Si esto fue una bofetada en buena hora, pero no pongo la otra mejilla’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, aseguró que no vio el cuadro morado que acostumbra a ver y reconoció que Saprissa no estuvo a la altura de lo que mostró en el Torneo de Apertura y que lo llevó a la obtención del título número 37.

Campos llamó a ser constantes, a seguir de la mano con el éxito y por eso fue claro en que no deben conformarse en que ya fueron campeones y listo.

“Si esto fue una bofetada en buena hora, pero yo no pongo la otra mejilla”, aseguró el entrenador saprissista.

¿Los goles que le anotaron a Saprissa en táctica fija fueron por errores individuales o desconcentración del equipo en general?

Tuvimos una mejoría en nuestro fútbol y estos partidos nos vienen bastante bien después de lograr el campeonato. Nos sirven para ver la reacción de los muchachos durante todo el torneo. La idea es ver quién levantó la mano y ya evaluaremos quién la levantó y quién quedó debiendo. La virtud de Cartaginés fue que supo golpear en momentos importantes en la serie, no veo necesidad en enfrascarnos en situaciones del partido, eso me lo voy a aguardar. No menospreciamos, ni sobrevaloramos el torneo.

¿Por qué el cambio de Javon East antes de finalizar el primer tiempo?

Todos los futbolistas en algún momento vienen o no en su día y con toda la plantilla cuando han tenido un buen desempeño lo hemos hablado. Todo el grupo está en una auto evaluación y si alguno no está en su día, yo tengo que ver cómo resuelvo. Creo que el primer tiempo estuvo un poquito menos que desastroso. Desde la primera jugada dimos mucho que desear, al menos con el Saprissa que estoy acostumbrado a ver.

Usted no cree que Cartaginés le ganó bien la serie, fue superior. ¿No lo está menospreciando?

Soy responsable de lo que digo, no de lo que ustedes puedan entender. Si yo digo que mi equipo es desastroso, no quiere decir que Cartaginés no hizo nada. No he menospreciado a Cartaginés, no tendría vergüenza si digo Cartaginés hizo o no hizo con un marcador global 4 a 1. Saprissa es mi equipo y al que me debo, no estuvo a la altura de lo antes, me quito mérito yo. Soy autocrítico cuando las cosas no salen, no voy a vender humo diciendo que el rival estuvo muy bien y nos pasó por encima, cuando mi equipo no anduvo bien. Nos ganaron bien y es lo que la gente quiere escuchar. Cartaginés hizo lo que tenía que hacer para llegar a la final y es justo finalista.

"La intensidad, agresividad, dinámica y convencimiento no estuvo para nosotros. En esta serie nunca estuvimos metidos en lo que nos estábamos jugando", dijo Jeaustin Campos, técnico de Saprissa.

¿Dónde estuvo la fortaleza de Cartaginés y la debilidad de Saprissa?

El primer juego me parece que la figura fue Kevin Briceño, tuvimos muchas opciones de gol, pero Cartaginés golpeó como tenía que golpear y donde lo tenía que hacer.

La intensidad, agresividad, dinámica y convencimiento no estuvieron para nosotros. En esta serie nunca estuvimos metidos en lo que nos estábamos jugando, como si fuera un partido de pretemporada. Debemos tener esa mentalidad acostumbrada al éxito y si esto fue una bofetada en buena hora, pero no pongo la otra mejilla.

¿Qué Cartaginés encontró en la serie?

Como jugó Cartaginés para ser campeón y como jugó el torneo pasado y no quiero que eso me pase. Pero este Cartaginés ya entendió que optar por la constancia en el éxito es la única alternativa, porque nos jugaron así, porque tuvieron un torneo que no fue del agrado de ellos o del técnico. El problema es no ser constantes en el éxito y yo no quiero eso, quiero ser bicampeón. Deseo acabar con aquello de que un equipo campeón no logra el bicampeonato, pero para hacerlo debemos ser constantes.