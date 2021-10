Jeaustin Campos previene al Cartaginés sobre cuáles son sus intenciones

Herediano vs Santos Jeaustin Campos tiene claro que en defensa el Herediano es un equipo sólido, pero la gran deuda en los últimos tres partidos son las anotaciones. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo analiza el duelo del domingo ante Cartaginés?

Contra el Cartaginés obviamente la idea es imponer nuestras condiciones. Sabemos que es un buen equipo, porque tiene buenas transiciones, es un equipo muy rápido, muy parecido a lo que presenta el Santos, al cual logramos controlar bastante bien, aunque vamos a tener nuestras precauciones defensivas, porque la idea es buscar los tres puntos que nos permita mantener la distancia o separarnos aún más para tener el receso y trabajar con más calma.

¿Frente a los brumosos siempre hay una añeja rivalidad?

El tema de rivalidades va mucho por la afición. Nosotros lo tomamos como un partido vital que hay que entrar a ganar, no tanto con el rencor de una rivalidad antigua, pero sí sabiendo que es un rival directo y que perfectamente podemos tener un partido de seis puntos a favor, si logramos el objetivo. Más allá de esos pendientes de rivalidades históricas y de clásicos, lo más importante es defender nuestra posición y obviamente ampliar la ventaja.

¿La defensa sigue siendo el pilar del buen momento del Herediano?

Ante el Santos fue un partido limpio en defensa, sobre todo porque adelantamos las líneas y arriesgamos un poco más. Un equipo muy defensivo debe trabajar su línea defensiva porque sabe que no va a tener superioridad numérica, no va a tener un bloque y nuestras dos líneas defensivas lo han hecho bastante bien. Esperamos seguir así y tres goles en nueve partidos habla mucho de eso y hacia eso vamos.

¿Hoy en día es la ofensiva el Talón de Aquiles del equipo?

Necesitamos ser más eficientes a la hora de llenar los espacios en el área, porque estamos llegando, pero si necesitamos llenarlos con futbolistas y poder tener más opciones y concretarlas.

¿Qué toma en cuenta para realizar las rotaciones en la alineación?

Mucho depende de lo que te vayas a jugar. Hoy necesitamos seguir manteniendo nuestra estructura de juego, dependiendo del rival al que nos vamos a enfrentar o si es un partido de ida o de vuelta. Siempre queremos ir a ganar, pero mucho depende de las necesidades, del rival o bien si necesitamos cambiar en el mismo partido, las situaciones de juego que se vayan dando. Tenemos una plantilla muy comprometida, muy versátil que nos da esa determinación que más allá del sistema lo hemos trabajado, así como los perfiles de los futbolistas.

¿Cómo está el grupo para el domingo?

Tenemos una idea general. Analizamos un poquito si hay un jugador golpeado, si hay un jugador que salió fatigado o tiene una dolencia muscular, pero gracias a Dios todo está bien. Recuperamos a Bryan Rojas, a Keynner Brown, a Luis Miguel Franco y a Diego González, quien estaba suspendido. Pero perdemos a Berny Burke por expulsión y a Jewison Bennette, que está en la Selección Sub 20.

¿A qué conclusiones llegó tras el juego ante Santos?

Hay sanciones contradictorias. Por un lado me parece que hicimos un muy buen partido en términos generales. Sobre todo en el primer tiempo fuimos mucho más claros en nuestra idea y eso nos deja tranquilos, obviamente eso no es para relajarnos o mucho menos, la idea era salir con la victoria pero desafortunadamente no se pudo dar pero es de los empates que en los cuales estás más próximo a ganar y te deja una moderada tranquilidad.

A estás alturas del campeonato, cuando enfrentas a equipos como Santos, que está desde hace varios meses formado, con su entrenador peleando Concacaf, no fue un equipo fácil pero aún así fuimos superiores, aunque es claro que los pequeños detalles no nos va a perdonar, no podemos pestañear porque es complicado a estas alturas porque son partidos muy determinantes. Los errores tanto en defensiva como en ofensiva hacen que empañen el desenvolvimiento del equipo que fue muy bueno.