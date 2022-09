Jeaustin Campos: ‘Pese a las ausencias no hemos bajado el nivel el grupo es compacto’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, terminó satisfecho con el desempeño de su equipo en el juego contra Sporting. Debió echar mano a cinco jugadores que no han tenido tanta regularidad y siente que dieron la talla.

Saprissa amarró el primer lugar del Grupo B y el pase a las semifinales, pero para Jeaustin, el grupo no se va a relajar, todo lo contrario, anunció que en las dos fechas restantes de la primera fase buscará el liderato general.

¿Qué significa amarrar la clasificación y cómo van a tomar los próximos dos juegos?

Fue un partido muy difícil, pero igual nos dio las herramientas para ganar. Jugamos con cinco no habituales y algunos no tienen el ritmo de competencia y en algunos pudo pesar, pero la mayoría lo supo manejar. Había que buscar soluciones de acuerdo a lo que ellos hacían, como atacaban o se replegaban y había que sacrificar a alguien y fue Carlos Villegas. Esta semana vamos a seguir igual y si el que está de primer lugar tropieza vamos por eso y no nos podemos guardar nada.

El cambio de Fabricio Alemán marcó la diferencia del partido. ¿Cuál es el mensaje al ver a estos jugadores, cuando algunos han sido cuestionados?

Satisfacción del trabajo, en esta profesión lo peor que te puede pasar es que te sorprenda algo. Pensamos en un éxodo de futbolistas a la Selección y comenzamos a trabajar con ellos por líneas, de manera individual, trabajos tácticos para prever esto y la respuesta de ellos es importante, muy buena y eso ha permitido que en nuestro juego nos hemos impuesto. Futbolísticamente hablando se conserva un nivel. En los cambios uno espera la mejor versión de los muchachos.

Jeaustin Campos destacó el trabajo de jugadores como Fabricio Alemán, quien no ha sido titular, pero le ha respondido cuando ingresa como relevo. Aquí Alemán festejó con Ryan Bolaños, otro que últimamente ha sumado minutos. (Albert Marín)

¿Le preocupa la falta de gol de Javon East y Luis Paradela?

Han estado trabajando bastante, usted los ve y yo no me hecho pulso con nadie, ni le doy minutos a nadie. El trabajo de los dos, aparte de la posibilidad de gol es muy buena, pero ojo viene competencia. Fabricio Alemán no es dejado, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez también empujan fuerte.

Vamos a evaluarlo y hablarlo con ellos, se generan muchas opciones y esperemos en Dios que se les pueda abrir el marco.

¿Cómo siente que se mete el equipo a semifinales en su momento deportivo?

Vamos a esperar estos dos partidos, trabajamos para ver si somos líderes generales y sobre eso vamos. Ni éramos un desastre cuando las cosas no salían, ni hoy somos los mejores y podemos avasallar a cualquiera. Hay que conservar un perfil y ver el momento en que se está.

¿Cuál es la situación de Christian Bolaños, lo espera o el equipo ya carbura sin él?

Ya nosotros tenemos definido cuál es nuestro estilo de juego, cuál es nuestra manera de atacar, de defender, cuáles son los números que arrojan el GPS y el que se ajusta está. Vean el caso de Javon los números no nos daban ese ajuste, pero ha cambiado. Los que vengan tienen que compenetrarse, lo mismo con Christian yo estoy esperando a todos, tuvo una recaída hace diez días, volvió a lastimarse, pero estamos a la espera. Entre más futbolistas tengamos a disposición mucho mejor para el club.

¿Resintió la ausencia de Mariano Torres?

Mariano es un jugador importante, en algún momento Marvin Angulo tomó la posición de él y lo hizo bastante bien. Nadie es imprescindible, pero todos son importantes. No bajamos el nivel, Saprissa jugó como ha venido jugando y eso es mérito de los muchachos que han entrado, tenemos un equipo compacto. El que se merece el puesto ahí va a estar.

Sobre lo que le pasó a Mariano, es una cuestión que el médico pueda decir, no tengo los argumentos médicos y la recomendación es esperar, el bagaje de partidos ha sido muy importante y esto es una prevención.

¿Qué tan satisfecho lo tiene el trabajo de los jóvenes?

El compromiso de un entrenador en un equipo como este es ganar y ser campeón y elevar el colectivo para que el equipo juegue mejor de lo que estaba y elevar la parte individual. Tenemos trabajos extras con ellos, venimos media hora antes para laborar con ellos.