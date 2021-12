Jeaustin Campos: ‘Les dimos una dosis parecida a la que nos dieron’

El técnico Jeaustin Campos tiene claro que aún no han ganado nada y no deben apelar al triunfalismo. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Jeaustin Campos salió tranquilo y ecuánime tras ganar 0-1 el primer duelo de la final ante el Deportivo Saprissa.

Agradeció a Dios, a sus jugadores por el trabajo realizado y a su cuerpo técnico, tampoco se olvidó de su familia, quien es el apoyo fundamental para encarar estas decisivas series, aunque tiene claro que aún “faltan 100 minutos, faltan 72 horas y la idea es llevar a buen puerto de conseguir el resultado”.

¿Cuál es el análisis que hace del partido?

Solo una vez capan al perro, es una expresión muy costarricense. Obviamente tenemos un rival muy calificado, con grandes individualidades, con un juego práctico que nos exigió al máximo. Planificamos para contrarrestar al rival en los nueve días que tuvimos. Aprendimos muchísimo. No hemos ganado nada, nada está escrito. Simplemente dimos un pequeño paso.

¿Cuánto pesaron el accionar de jugadores que no venían de ser titulares como Ariel Soto y Jonathan McDonald, entre otros?

Me siento orgulloso de los muchachos, más de aquellos que no han venido con regularidad. Tácticamente no desentonamos y debo felicitar a los jugadores que a pesar de no tener ritmo de juego, de no estar como titulares, cumplieron de la mejor manera y salgo satisfecho no solo con el resultado, sino con el desempeño de los muchachos.

¿Cuál fue el mérito para ganar este primer duelo?

Nosotros tuvimos dos partidos de nuestra serie y dos contra Alajuelense. Los teníamos bien estudiado . Fuimos un equipo compacto. Entiendo cómo son estos partidos. Ellos en el juego en el Coyella Fonseca perdieron tiempo y hay que recordar que en las finales todo se vale, Saprissa interrumpió mucho el desarrollo del juego en el último compromiso y su portero (Aarón Cruz) perdió mucho tiempo. De repente les dimos una dosis parecida a lo que nos hicieron. Repito que en el fútbol todo se vale y todo ha contado.

¿Cómo se puede analizar el trabajo que han hecho hasta ahora?

Siempre los jugadores serán claves. Debemos darle crédito a todo el cuerpo técnico y también a los jugadores. Insisto, los muchachos tienen ese trabajo de respuesta, manejamos el partido y planificamos muy bien el compromiso que era nuestro objetivo.

¿Pesa la estadística que Jeaustin Campos está invicto en las finales?

He perdido partidos en finales. Me siento como el primer día, tenía la misma ansiedad como cualquier primerizo en finales. Todas las finales son diferentes y debemos recordar que imperios han caído por exceso de confianza, por lo que les puedo garantizar que no vamos a dar nada por descontado. Lo que hemos logrado es con trabajo, sin dormir, a veces con látigo en otras ocasiones sin látigos, siempre trabajando el día a día.