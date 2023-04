Jeaustin Campos habla de justicia divina con su llegada a Herediano cuando muchos lo señalan

¿Como analiza su regreso al Herediano? Copiado!

Tengo que darle gracias a Dios por estar trabajando en el Herediano. Estoy en una gran institución. Con apenas tres días de trabajo es complicado, a pesar de que conocemos a los jugadores, es complicado armar los muñecos, como el caso de Jefferson (Brenes), que jugó de líbero, un puesto que no es natural.

¿Qué puede resaltar de su equipo al igualar 1-1 con Alajuelense? Copiado!

El primer tiempo fue parejo, incluso me atrevería a decir que nosotros tuvimos más situaciones de gol. Ellos basaron su trabajo en el contragolpe, donde nos hicieron daño. El asunto con (Juan Miguel) Basulto es que cuando lo expulsaron íbamos a adelantar líneas e igual lo hicimos cuando quedamos con un jugador menos buscando la velocidad por los costados y en una de esas cayó el penal.

¿Por qué sacó a Kennedy Rocha? Copiado!

A Rochita le pedí disculpas. Al final tuvimos que hacer unas modificaciones. Rocha había entrado en el juego áspero, en algunas situaciones, por lo que tuvimos que sacrificarlo para cerrar los espacios.

¿Qué destaca de su plantel? Copiado!

Mis respetos para este equipo. Mostró garra agresividad y vamos por buen camino. Venderemos cara la derrota, este grupo tiene corazón, son expertos en finales y los respeto. Me quito el sombrero porque fueron los artistas de este partido.

En lo personal. ¿cómo ha sido su regreso al fútbol, tras su intempestiva salida del Saprissa y las acusaciones de racismo que se le achacan? Copiado!

En ese caso confío en Dios, estoy muy tranquilo. Para unas cosas pasé la ṕagina y para otras muy pronto vamos a pasarlas. Es cuestión de justicia, que en otro foro y con las personas indicadas podemos conversarlas. Tengo más de 30 años de andar en el fútbol como jugador, gerente y entrenador. Sé que saldrán a relucir las cosas honestas y profesionales.

¿Qué le puede decir al saprissismo de su salida del equipo? Copiado!

No soy juez. El primer juez es Dios, quien va a determinar lo que pasará. Sencillamente estaré sentado a ver lo que ocurre, si es justicia divina o de alguna otra. No soy quién para decir sí lo que hicieron está bien o no, Te puedo decir que somos de fútbol y las personas de fútbol podemos arreglar las cosas más en la intimidad de un camerino.

“Hay gente que se ha involucrado y pasaron cosas desagradables, gente que se está robando flashes gracias a mí. Políticos que están hablando y me da pena, porque deberían de preocuparse por otras cosas y no tan frívolas con el fútbol. Los saprissistas me han demostrado mucho cariño y para ellos mis respetos y el mismo sentimiento.

¿Cuál es su objetivo con el Herediano? Copiado!

La exigencia es la de siempre, pude decirle a Jafet (Soto) que nos veíamos el 30 de mayo, pero soy un hombre luchador y me rehuso a perder. Así soy en la vida personal, es cierto que le ha pesado muy duro, pero es reconfortante que la gente sabe quién soy en el plano personal y futbolístico y me han mostrado cariño, se han solidarizado conmigo y se los agradezco.