Jeaustin Campos: ‘Entre más golpeen a Saprissa, más fuerte se hace’

Andy Reyes ya tiene dos goles con Saprissa. (Alonso Tenorio)

Jeaustin Campos no escondió que Saprissa ahora tiene mucha confianza. El estratega morado destacó el trabajo de sus pupilos en un partido que catalogo lleno de adversidades, como el que enfrentaron ante Guadalupe.

Campos destacó que reponerse de dos expulsiones fue una demostración de gallardía de sus pupilos.

“No sé qué vaya a pasar de acá en adelante, no sé si vamos a clasificar o no, parece que algunos están molestos con el asomo de Saprissa. Si Dios nos tiene la clasificación la vamos a luchar contra todos, no sé qué va a pasar, pero cuando Saprissa no está bien hay que noquearlo, hay que matarlo, no se debe dejar vivo. No sé qué va a pasar, nosotros vamos a buscar con honestidad y profesionalismo la clasificación, y bueno sí podemos sonreír lo haremos”, aseguró Campos.

El timonel fue más allá y enfatizó en que si un equipo como Saprissa encuentra dificultades, el plantel más bien se hace fuerte y cierra filas para conseguir el objetivo.

“Entre más golpeen a Saprissa, más fuerte se hace y hoy fue una muestra de coraje, de actitud, de valentía, ante un gran equipo”, sentenció.

Jeaustin destacó que contrario a otras épocas, este equipo ha tenido que enfrentarse a momentos muy complejos.

“Este es un Saprissa que va a entrar a pelear como peleó hoy, que el escudo y la bandera no va a ganar partidos, el club no nos va a engrandecer, nosotros somos los que tenemos que engrandecer al club y la bandera”, profundizó.

Un tema que el timonel tocó fue el del arbitraje de Benjamín Pineda.

“A mí me corresponde tratar de prever y solucionar los errores de mis jugadores y el árbitro. Sí me preocupa y me ocupa y voy a hablar con don Ángel (Catalina) y don Juan Carlos (Rojas) porque no encuentro una explicación de lo que pasó hoy. Estamos cerca de las clasificación y seguimos fuertes”, añadió sobre las expulsiones que vivió.

Mariano Torres, capitán morado, por su parte destacó que el equipo sabía de la importancia de ganarle a Guadalupe.

“No dejamos ver los otros resultados, nosotros necesitábamos ganar, el empate no nos alcanzaba. Aunque tuvimos dos expulsados pues creo que nosotros merecíamos ganar”, pronunció.

Torres finalizó dándole la importancia a la victoria ante Alajuelense de hace unas fechas.

“Siempre tiene que estar la gana, el esfuerzo, a veces dejamos de hacer algunas cosas que en el clásico comenzamos a hacer. Apareció el juego que nos gusta, ahora sí lo hacemos. No nos conformamos, conseguimos tres puntos, pero esto no alcanza. Hay tres finales y vamos por todo”, concluyó.