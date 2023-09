Jeaustin Campos contradice con todo respeto a Aquil Alí

El vicepresidente de Fuerza Herediano, Aquil Alí, comentó a La Nación esta semana que el técnico Jeaustin Campos “tiene que ubicarse, es todo lo que digo” y no negó que estaba incómodo al ver, según su criterio, que el estratega está pensando en la Selección Nacional.

Campos, en diferentes medios, ha sido considerado como uno de los candidatos a tomar las riendas de la Tricolor de cara a las eliminatorias de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, lo que momentáneamente intranquilizó al experimentado dirigente, además disconforme con las tres derrotas seguidas que sumaba entonces el Team en el campeonato nacional.

Las derrotas ante Guanacaste, Puntarenas y Alajuelense, con las cuales perdió el liderato del Torneo Apertura 2023, incomodaron al directivo florense, quien de forma contundente afirmó:

“Es muy mala (la bulla entre Campos y la Selección), porque al final, quien decide eso es el nuevo Comité Ejecutivo, y él está concentrado en otro lugar. Pero si él pierde más partidos, ¿qué Selección lo va a llevar?, si no funciona con este equipo, ¿por qué funcionará si se va?... Él tiene que ver cómo lo maneja, porque ahora tiene a Herediano en las manos y la Selección no se sabe, eso depende de muchos factores”, declaró a La Nación.

No hay ninguna distracción Copiado!

Jeaustin, este sábado, después de la victoria ante el Municipal Grecia (3-0), en conferencia de prensa, declaró que respetaba las palabras de Aquil Alí, a quien considera su amigo, sin embargo, dijo que no estaba de acuerdo, ya que la mención de él como posible seleccionador se dio antes del inicio del torneo, incluso antes de sumar tres victorias seguidas, incluyendo una de visita ante el Saprissa.

“Respeto y conozco a Aquil hace más de 20 años. Sé que es un gran apasionado. De hecho, ahora hablamos, pero las cosas o inconformidades, como en todas las familias, se quedan puertas adentro. Esa fue un poco la idea. Tampoco es pasarlo por alto (sus palabras). Creo que es una gran persona, y con él tenemos una relación muy estrecha”, aseguró Campos.

“Con respecto a lo que dijo, creo que la métrica es inexacta porque la cronología no va por ahí. Ustedes han tenido rumores (de la posibilidad en la Selección) desde hace mucho tiempo, no habíamos ni empezado el campeonato, ni la pretemporada, y ustedes habían escuchado los rumores con mi nombre. Lo dije, la métrica con mi nombre fue inexacta porque cronológicamente no calza”.

El timonel también envió un mensaje a la afición sobre su compromiso con el equipo, más allá de lo que se diga sobre una posible llegada al combinado patrio.

“Aprovecho para decirle a toda la afición herediana que siempre hemos trabajado con muchísima honestidad, muy profesionalmente, sobre todo en la parte de la integridad, que siempre la he tenido como profesional. A veces los resultados no se dan, pero siempre trabajamos con todo el corazón, con todas las ganas para que esto funcione”, añadió.

“Los resultados van y vienen, es normal ganar, perder, es parte de este negocio, pero créanme que tanto mis compañeros en el cuerpo técnico como yo siempre intentamos dar lo mejor 24/7, y no hay absolutamente ninguna distracción; al contrario, estamos al 200%”, sentenció.

Incluso, en su comparecencia con la prensa, Campos declaró que el tema de la Selección no es algo que él ponga sobre la mesa en las reuniones con los directivos florenses.

“De hecho, cuando tocan el tema, lo hacen ellos, ni siquiera yo en las reuniones. Jafet (Soto), Aquil (Alí) y yo estuvimos cenando, con el mismo Robert (Garbanzo). Yo no toco ese tema. Les dije desde el principio que soy una persona agradecida y honesta en estas cosas, y estoy aquí y me estoy brindando al máximo”, enfatizó.