Jeaustin Campos: ‘Ahora con el liderato todo se complicará más’

-¿Qué valoración hace del duelo ante Guadalupe F.C.?

-Empezamos bien, con intensidad. Nos imaginamos a un Guadalupe muy similar al que enfrentamos. Empezamos con buena presión, velocidad, pero sí le dije a los muchachos que no podemos permitirle a nuestro rival que pueda tener la sensación de llevarse algo de acá.

“Nos llegó una jugada desafortunada y les dimos vida, nos costó reponernos. Por supuesto que no salgo satisfecho con el rendimiento general, porque nosotros corremos tres veces más para tener el mismo resultado y no es justo para nuestros jugadores. Estos partidos hay que liquidarlos, pero bueno el equipo logró reponerse, siempre estuvo seguro de tener opciones. Esta semana es crucial para nosotros y este juego era importante porque era nuestro primer partido como líderes. Yo sabía que Guadalupe iba a mostrar su mejor versión, ahora con el liderato todo se complicará más. Necesitamos ser solventes y ahora con las faltas de jugadores, por la selección, vamos a ver como armamos el rompecabezas para un partido complicado como Puntarenas”.

-¿Está conforme con que le convoquen tantos jugadores a la Selección?

-Es algo muy importante, la responsabilidad que tiene Saprissa no es solo ganar campeonatos. Es una responsabilidad también con el fútbol de Costa Rica, esto es parte de nuestro ADN, nosotros siempre hemos hecho aportes a la Selección y esperamos que sean más. Nosotros, los que estamos entrenando para ser campeones, muchas veces poner a los muchachos condiciona la competencia, pero estamos arropando bien al grupo y eso se demuestra con los que vienen del banco.

-¿Cómo vivió los juegos en los que estuvo expulsado?

-De las expulsiones no voy a hablar mucho porque el que se pierde soy yo, pero en esto se castiga tres veces: no puedo estar en banquillo, no puedo ir a conferencia de prensa, no puedo ir al camerino, entonces hay una falta y tres castigos. Pero bueno eso es de otras mesas de análisis. Ahora Hugo Viegas y José Francisco Porras hicieron un gran trabajo y eso es lo bueno del cuerpo técnico que tenemos que comulga con la filosofía de uno. Ellos resolvieron los tres partidos de la mejor manera.

-¿Será titular Esteban Alvarado ante la ausencia de Chamorro por la Selección?

-Vamos a armar buen equipo. Esteban es uno, queremos que todos jueguen y esperamos ese liderazgo de Esteban el viernes.

-¿Cómo visualiza a Puntarenas luego de una seguidilla de juegos sin ganar?

-Igual le ganaron a Alajuelense, si ha tenido altibajos de marcadores, pero veremos de rendimiento. Vamos a ver, porque hay que tomar precauciones como la cancha y demás para hacer un partido inteligente. Yo espero la mejor versión de Puntarenas.

-¿Por qué cree que los técnicos nacionales no tienen buen promedio de duración en los banquillos?

-Obviamente todos estamos involucrados en esto, al final creo que es una cuestión de estructura. Yo he conversado con muchos, he hablado con muchos y hablo de estructura porque si el campeonato fuera como en Europa hay menos zozobra de los que toman decisiones, pero en un torneo tan corto en cuatro, cinco partidos por más de que hayas quedado campeón la caldera está hirviendo. Por otro lado se puede hablar de los entrenadores nacionales, pero yo los he enfrentado y se que leen bien los partidos, veo buenos partidos, osea hay talento... Tal vez hemos sido tirados a un ladito, pero también hay extranjeros muy buenos y otros no, y se les han tolerado más tiempo.