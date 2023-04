Javon East señala los pecados de Ángel Catalina en presunto caso de racismo

Javon East brindó su declaración al Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sobre los presuntos insultos racistas que recibió de Jeaustin Campos, y dejó claro los pecados de Ángel Catalina sobre este caso.

El delantero compareció ante Ética el 3 de abril y en su declaración reseñó lo que sucedió con el gerente deportivo español entre el 20 y el 27 de marzo, cuando el equipo vivió un remezón interno en medio de reproches y en la búsqueda de disculpas.

En ese zipi-zape de preguntas y respuestas, durante una hora y 30 minutos, el jamaiquino dejó claro que el español no escuchó en un inicio su versión y solo atendía la de Jeaustin Campos. Además, el gerente le cuestionó si esos problemas que ocasiona era porque jugaba poco y si lo hacía por una petición de su representante.

Según el relato del jugador, el mandamás del área deportiva del equipo tibaseño llegó al entrenamiento del pasado martes 21 de marzo porque se enteró que había un malestar entre Jeaustin Campos y él. Esto, luego de un encontronazo entre ambos al final de la práctica.

Según la declaración del futbolista, el propio Campos se acercó a él después de la sesión de aquel martes y le hizo ver que debía entrenar mejor.

“Yo le respondí que lo anterior no tenía nada que ver con el tema futbolístico, que yo me refería a insultos, que eso es serio y no tenía nada que ver con lo futbolístico. El entrenador trató de minimizar el tema”, describió el jamaiquino al mismo tiempo que explicó que esa conversación fue en inglés.

“Después de ese encuentro, Catalina llegó, se sentó al lado del técnico, reían no sé de qué y conversaron. Después del entrenamiento, tomé una ducha y Catalina me esperó afuera del camerino para conversar.

“Ángel Catalina me dijo que estaba generando problemas en el equipo y que eso tenía que ver con el rendimiento futbolístico. Le dije que esto no tenía nada que ver con lo deportivo, que los delanteros estaban anotando y que lo sucedido no tenía nada que ver con el fútbol, sino que era producto de los insultos que recibí de Jeaustin Campos”, dijo East.

Cuando este tema fue de conocimiento público el pasado 27 de marzo, Steven Bryce, representante de la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro); y Epsy Campbell, presidenta del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas, indicaron que el gerente deportivo morado minimizó los hechos aduciendo “que esos términos son normales en Costa Rica”.

El jugador morado involucrado en el tema ratificó estos argumentos bajo juramento.

“Él (Catalina) me preguntó si era mi agente el que me pedía que causara este tipo de problemas en el equipo. Le dije que no, que era por los insultos de Jeaustin Campos.

“A lo que me respondió que ese tipo de trato es normal para los jugadores afrodescendientes, que ese mismo tipo de trato reciben Jaylon Hadden, Kendall Waston y todos los otros jugadores negros del equipo, que es normal ese trato en los futbolistas de Costa Rica. Y cada vez que trataba de explicarle me decía: ‘no, no; es una situación normal‘”, detalló East.

Desde ese momento, el gerente deportivo morado desapareció de los micrófonos y se cobija en el silencio mientras el equipo lleva adelante sobre él una investigación sobre estos hechos, sin que de momento se conozca una resolución.

“Traté de explicarle a Catalina que no tomó mi versión de los hechos, yo sentía que tomó la versión de los hechos de Jeaustin Campos. Por eso decidí irme de esa primera conversación con Catalina. Cuando me iba, él me llamó para que regresara y me dijo que yo no debí expresar mi inconformidad delante de los compañeros, que debí buscar de manera privada al técnico. Le dije que sus insultos fueron públicos y que por eso decidí conversar delante de los compañeros”, subrayó el caribeño.

A continuación mostramos algunas de las consultas que los integrantes de Ética le hicieron a Javon East. La Nación tiene acceso a la declaración que brindó el atacante.

– ¿En cuál idioma sostuvo la conversación con Catalina?

– En inglés y un poco en español.

– ¿Normalmente Catalina se comunica con usted en inglés o en español?

– Depende de la situación.

– ¿Todos los jugadores del Deportivo Saprissa han escuchado a Ángel Catalina hablar inglés?

– Sí.

– ¿Sabe si el señor Ángel Catalina realizó algún tipo de acción ante lo que usted le estaba indicando?

– Ninguna acción que al menos yo conozca. Lo único que hizo fue hablar conmigo sobre la situación.

– Cuando habla con él sobre la situación, ¿sabe si a Ángel Catalina le quedó claro lo que le estaba comunicando?

– De acuerdo con lo que me parece, sí tenía claridad. Porque cuando él me busca, lo que busca es explicarme lo que Jeaustin le había dicho y no escucha la versión que yo le estaba tratando de comunicar. Entonces, yo creo que sí tenía entendimiento de lo que sucedía. Ahora, yo no sé si él estaba al tanto de lo dañino que fueron los insultos en términos de racismo, porque él no me permitió que le contara realmente la versión de los hechos.

Ángel Catalina llegó al Deportivo Saprissa en el mes de mayo del 2021 y el pasado mes de enero fue renovado hasta el 2025. Desde entonces ha tenido polémicas con periodistas por estar desacuerdo con las apreciaciones profesionales. (Jose Cordero)

– Le entendí que al día siguiente Mariano Torres hablaría con Catalina. ¿Sabe si conversó con él?

– Sé que sí conversaron porque después de esa conversación yo hablé nuevamente con Catalina, por segunda vez. El día antes del juego contra Santos (29 de marzo) hubo una reunión de los capitanes con el equipo y en esa reunión también estaba Catalina. En esa reunión yo le expliqué en inglés al equipo lo que había sucedido y Jaylon Hadden traducía al español lo que había pasado. En esa reunión estaban todos los capitanes menos Kendall, él estaba con la Selección Nacional. En esa reunión le dije a Catalina que le daba el beneficio de la duda de que quizás no entendió la gravedad de la situación, esto porque no tenía mi versión sino que solo había escuchado la de Jeaustin Campos. Yo le conté a Steven Bryce, de Asojupro, que tuvimos este encuentro con el grupo y que Jaylon (Hadden) me ayudó con la traducción.

”En la siguiente oportunidad que tengo una conversación con Catalina fue luego de un partido contra la U-20. Yo estaba con Guzmán, Kendall y Mariano y llegó Catalina.

”Yo lo único que le dije a Catalina es que debía ser honesto con la situación que se presentó y le pido que se comunique con Gustavo (Chinchilla) –gerente general del Saprissa– y con Steven Bryce – Asojupro –.

”Le dije que quizás él no entendía lo que era el tema de racismo porque quizás no tenía la versión completa de los hechos, pero que le dijera a Steven Bryce lo que él me había dicho a mí en la primera conversación”.

– ¿Jeaustin Campos estuvo en esa reunión que tuvieron los capitanes y el equipo con Catalina?

– No. Ya Jeaustin no estaba ahí el martes. Ya el tema era público y fue luego de un partido contra la U-20.

– ¿Sabe si Catalina habló con Steven Bryce?

– No lo sé. Solo le recomendé que hablará con Bryce y con Gustavo.

– ¿Jeaustin Campos se disculpó de manera pública con el grupo les dijo sobre qué se disculpaba?

– El martes después de los insultos, Jeaustin se disculpó conmigo personalmente. El jueves, antes de viajar a Puntarenas, los capitanes, Mariano Torres, Ariel Rodríguez y David Guzmán, me dicen que le pedirán a él que me haga una disculpa pública frente al equipo. Yo vi que los capitanes hablaron con Jeaustin antes del entrenamiento de ese jueves.

”Entonces él (Jeaustin) me llama a una reunión en la que estaba el portero Esteban (Alvarado) y Jeaustin habla de la importancia de pedir perdón, de la importancia de volver a iniciar.

”Jeaustin me hablaba en español y Esteban me traducía. Después de esto, Mariano me pregunta qué pasaba y le conté que Jeaustin me pedía una disculpa y entonces él (Mariano) me dijo: ‘no no no, la disculpa debe ser frente al grupo’.

”Entonces Mariano le indica a Catalina, antes de la cena del jueves en Puntarenas, que el técnico antes del partido se referirá al grupo al respecto. Antes del juego, el entrenador da unas palabras al grupo en español, pero luego en inglés me dice que me necesita. No estoy seguro si se disculpó, porque lo que dijo fue en español”.

– Desde que usted llegó al Saprissa, ¿sabe si algún jugador afrodescendiente tuvo que pasar por un hecho igual o similar por parte de Jeaustin Campos?

– No. Nunca.

– Cuando usted habló con Catalina, ¿esto lo sabía algún otro jugador o lo vio entrar a usted a la oficina?

– No. Las conversaciones que tuvimos siempre fueron en público. Una donde tomamos agua, otra al lado del campo de juego donde está el banquillo. Nunca hablé con Catalina en una oficina, fue en un lugar abierto donde pasaban jugadores del equipo. Solo una vez hablé con Catalina en una oficina y fue al frente de Gustavo Chinchilla, Jaylon (Hadden) y yo.

– ¿Cómo cataloga la actuación de Catalina en este caso?, ¿considera que fue omiso?

– Siento que la primera vez que conversamos sobre la situación, él solo tomaba la perspectiva de Jeaustin Campos. No sé qué se hablaron entre ellos, pero yo sí los vi conversando. Entonces, siento que al inicio él (Catalina) trataba de desmeritar la situación que ocurrió.

”Pero en las siguientes conversaciones, Catalina me dice que no estaba consciente de la situación que se presentó”.

– ¿Piensa que a partir de esta denuncia puede tener repercusiones?

– Mi preocupación era que si no lo denunciaba, este hecho se volviera a repetir conmigo o con otros jugadores. Lo que no quería era que esto se normalizara dentro del equipo.

– ¿Por qué no lo denunció directamente? ¿Por qué debió ir a la Asojupro? ¿Sintió miedo de una represalia?

– Porque la primera vez que le comento las cosas a Ángel Catalina y veo su reacción… y porque un capitán es el que me recomienda llevarlo a la Asojupro. El jugador que me lo recomienda es un líder para mí y no me recomienda llevarlo a otras instancias dentro del equipo, me recomienda llevarlo a Asojupro.

– ¿Cómo se siente emocionalmente después de todo esto?

– Siento que he tenido un apoyo bastante fuerte de parte del equipo. Se involucró el presidente y el grupo y siento que he tenido un apoyo solidario de los jugadores también. Me siento un poco triste (bajoneado) porque esto se deberá definir en otras instancias. He sentido algo de presión porque he tenido que dar declaraciones sobre el tema.

– Según entiendo, cuando Jeaustin lo aborda por primera vez para brindarle una disculpa, fue en un momento en el que solo estaban los dos.

– Solo él y yo.

– Él dice que le ofrece una disculpa y que usted le contesta: umm… ¿Esa expresión es porque acepta las disculpas o porque más bien él denunciaría los hechos?

– Cuando le estrecho la mano y le hago: ummm… Es porque no estoy de acuerdo en que la disculpa sea privada. Pensé que debía ser frente al grupo.

– ¿Cuál es su pretensión sobre este proceso?

– Mi única expectativa es que todo lleve su curso de la manera correcta. No tengo una expectativa o demanda específica sobre lo que quiero que pase con el proceso. Lo hago porque es lo correcto.

– A nivel profesional, ¿algún compañero le ha hecho ese tipo de manifestaciones en Costa Rica?

– En una situación en un partido contra Heredia escuché al entrenador decirle unas palabras que en ese momento no tuve total seguridad que tenían que ver con racismo. Pero alguien más sí le dijo a esa persona que no debía usar esas palabras.

”Ese entrenador me iba a pedir una disculpa, pero lo dejé pasar porque sobre todo era el técnico de otro equipo”.

– En el Saprissa se despidió a Jeaustin Campos, ¿hubo un proceso previo para tomarle a él su declaración y a los testigos para llegar a esa decisión?

– No lo sé. Lo único que sé es que el equipo me comunicó que se haría una investigación interna. No sé si hablaron con testigos o no, tampoco fui parte de ese proceso y tampoco se me dijo que se iba a despedir. Solamente se me dijo que habría una investigación interna.

– ¿Cuándo Catalina le dice que esas manifestaciones de tratar a las personas de color son normales se lo dijo en español o en inglés?

– Lo habló en inglés y en español, una mezcla que yo pude entender.

– Fuera del fútbol, en general, ¿lo han tratado así?

– En las redes sociales y ayer en el estadio.

— A partir de esas experiencias y lo que le dijo Catalina en su momento, ¿piensa que es normal que se les trate de esa manera?

– En el momento en el que yo le hablo a Catalina y él me dice que es normal, no sé si se estaba refiriendo al insulto específico que Jeaustin había dicho. Porque Catalina solo tenía la versión de Jeaustin en ese momento.

”Lo que a mí me queda es que yo le estaba hablando de la situación y Catalina me responde que eso es normal.

”En la forma que yo lo entiendo, es que Catalina me dice que es normal el trato que tuve. Aún así, no siento que eso sea una situación normal en el país”.

– Cuando se le presentó una situación similar y le dijeron que se pedirían disculpas y nunca se dieron y también le dijeron que habría una investigación interna y tampoco se dio, ¿por qué no presentó la denuncia?

– Hubo una persona que le dijo a ese entrenador que no podría usar esas palabras, yo pensé que era esa persona la que tenía que hacer la denuncia. Pero, además, no sabía a dónde acudir con un tema de estos y el idioma me dificulta.

– Y en esta oportunidad, ¿cómo supo dónde acudir?

– Porque uno de los capitanes del equipo me dijo que esta organización podría ayudarle con el caso.

– ¿Cómo se involucran las otras dos asociaciones?

– No lo sé, pero creo que la Asojupro les comunicó sobre la situación y decidieron apoyar.