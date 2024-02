Javier Santamaría asegura que Andrés Carevic no depende del clásico y habló de Aarón Suárez

¿Qué pasó con Aarón Suárez? ¿La continuidad de Andrés Carevic depende del resultado en el clásico? Javier Santamaría respondió las dos consultas antes del pulso entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Pero vamos por partes: Aarón Suárez no figura entre los titulares de la Liga y tampoco está como suplente en el clásico contra Saprissa. Tiempo atrás, eso habría resultado impensado, pero hoy no sorprende. El 4 de noviembre, en la última visita de Alajuelense al estadio tibaseño, Carevic también había excluido por completo al habilidoso volante de un juego que terminó perdiendo 1 a 0.

La Liga tampoco se anduvo con rodeos y el director deportivo de los rojinegros, Javier Santamaría, dio a conocer la razón de la ausencia del mediocampista en este pulso en la casa de los morados.

“El tema de Aarón es que tenemos una planilla muy competitiva y para el plan de juego se han seleccionado otros jugadores”, afirmó Javier Santamaría a los medios con derechos de transmisión antes del inicio del clásico.

Destacó que todos los jugadores de la Liga vienen trabajando bien y hay que dar méritos a los que están en la lista y los que quedaron fuera, de igual forma apoyan como siempre lo han hecho.

Sin embargo, negó que sea que el volante está estancado: “No creo, para nada. Él viene trabajando muy bien, es un chico muy humilde, muy trabajador, muy sacrificado por el equipo.

”Lo veremos en los próximos partidos, esto es fútbol, hay una plantilla competitiva, con dos jugadores que luchan a diario para tener su lugar en cada convocatoria y es algo normal del fútbol”, reiteró.

Además, Javier Santamaría aseguró de forma tajante que el puesto de Andrés Carevic no depende del clásico.

“Tenemos la confianza depositada en él. Además, no hemos entrevistado a ningún otro entrenador”.

Al consultársele de manera directa sobre Alexandre Guimaraes, el español apuntó que el propio Guima salió a decir que no había tenido ningún contacto con la Liga y reiteró que así es.

El ambiente alrededor de Alajuelense es tenso y el aficionado rojinegro quiere la salida del técnico. Según Javier Santamaría, a la afición se le respeta, pero a lo interno del club tienen su posición y reiteró el apoyo al entrenador argentino.

Indicó que él no tiene clara la razón de esa molestia, piensa que puede ser por los resultados de los últimos partidos, que no se han ganado todos.

“Nosotros trabajamos, preparamos los juegos de la mejor manera sea contra el rival que nos toque y lo hacemos con la máxima intensidad, enfoque, concentración y yo no puedo estar en la cabeza de los aficionados”.

Su criterio es que Alajuelense está compitiendo, haciendo buenos partidos y que están armando algo interesante. Además, mencionó que en lo particular él se enfoca en el presente y en el futuro más cercano, pero que no lo atrae pensar en el pasado.

“Lamentablemente no me tocó vivir esas etapas, soy conocedor de ellas, pero estoy enfocado en lo mío, en lo que está al alcance y lo que puedo gestionar, no en lo que pasó”.

Javier Santamaría dijo que la Liga tiene una comisión técnica, en la que no hay exjugadores, pero que tampoco podía revelar quiénes la integran, porque son detalles internos.

“Es gente del club, nosotros mismos organizamos la comisión técnica, es contratada y empleada del club, todos ellos”, citó.

Insistió en que no tiene por qué revelar información interna de carácter privada, que Alajuelense maneja de puertas para adentro.

¿Faltan los ídolos en la Liga, esos exjugadores? “Siempre son bienvenidos, no se les han cerrado las puertas, nadie ha dicho que no son bienvenidos y no pueden dar su opinión. Evidentemente pueden hacerlo”, respondió Javier Santamaría.

Hoy ellos no están en la comisión técnica, pero dijo que quizás mañana sí, para sumar.

“No es una decisión que me compete a mí”, afirmó el gerente deportivo de Alajuelense.