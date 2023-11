Javier San Román, el técnico de Grecia, ‘expulsó' a los árbitros en partido contra Guanacasteca

Después del empate 0-0 entre Guanacasteca y Grecia, el técnico y dueño de las ‘Panteras’, Javier San Román, dio una conferencia de prensa muy particular que se transmitió en vivo por FUTV. Estaba furioso contra los árbitros, a quienes incluso ‘expulsó', luego de que al minuto 88 él recibió la tarjeta roja.

- ¿Qué conclusiones saca el partido entre Guanacasteca y Grecia?

- Fue un partido como lo esperábamos, contra un gran rival. Ojo, a partir de hoy soy el primer hincha de Guanacasteca, porque como equipo no tradicional sería buenísimo que clasifique. Creo que nos ven muy por abajo a los equipos que no son tradicionales y sería un gran mensaje que clasifiquen y ojalá lo hagan.

“El partido muy duro, como lo esperábamos, contra un gran rival, una muy buena afición, un clima pesado, donde nosotros tuvimos dos llegadas, dos mano a mano con el arquero muy claro. Desafortunadamente no las convertimos y nos vamos con un punto”.

- ¿Qué puede decir de la expulsión?

- Estaba soñando con venir para contarles... Póngame la cámara bien de frente, a los árbitros decirles que como quieran, quiero yo. Con insultos, que me dicen mexicano. Si me echan 10, 15 o 20 (partidos) está perfecto, yo pongo a mi auxiliar, no pasa nada. No me voy a dejar, ni voy a dejar que al cantón de Grecia le falten el respeto así, entonces mejor que me tengan como amigo, que como enemigo.

“No voy a aceptar que me falten el respeto a mí, o a mis jugadores. El cuarto árbitro, al Pipas (Alexánder Vargas) le dijo: ‘Bienvenido a Segunda División’. ¿Y él quién es? ¿Quién es el cuarto árbitro? ¿Y Josué Ugalde qué ha hecho? Es conocido porque expulsa a Marvin Angulo, que es un extraordinario jugador, se tropieza y lo echa.

“Yo creo que desde ahí puedes ver el perfil. Yo tengo maestría en fútbol, ¿Ugalde qué tiene? ¿Qué le viene mejor al espectáculo? Si yo me tengo que ir 5, 10 o 15 partidos, que me los echen, pero Ugalde se tiene que ir del fútbol, no pasa nada. No me voy a dejar de los árbitros, a Grecia se le respeta. Voy a poner las demandas pertinentes, porque nos van a respetar por las buenas, o por las malas. No nos vamos a dejar”.

- ¿Qué fue el gesto que le hizo a los árbitros?

- Mi señal ojo, no era confundir la cartera (billetera). La cartera es señal de como si fuera una tarjeta y lo que hice fue expulsar a Ugalde y al otro del partido porque son malísimos. Se tienen que ir, se debieron de ir por eso de Angulo que no hizo nada. Destruyó ese partido ese árbitro. Si yo me voy 5 o 10 partidos, ellos se tienen que ir 50.000, porque no están preparados y son muy mala leche, son malas personas, insultan, agreden y ofenden. No me voy a dejar, que me echen 500, no pasa nada. Ellos se tienen que ir.

- ¿Usted se refiere también al árbitro Jesús Montero?

- Sí, porque insultó al Pipas y le dijo: ‘Bienvenido a Segunda División’. Tan listo es que lo dice en frente de todas las personas. Ahí está, moleste, moleste y moleste. Ojalá se pudiera hacer una apuesta, porque ya hay tecnología, ya hay detectores de mentiras y nos sentamos con detector de mentiras, se sorprenderían por quién tiene la verdad. O no se sorprenderían, porque saben que yo, el que es maestro, no ellos que vienen a destrozar el espectáculo.

- ¿Qué le pareció el partido de su equipo?

- Estoy contento, el arbitraje me ha quitado seis puntos. El penal contra Santos, en ese partido y en otro que Ugalde no nos pitó un penal cuando estaba lloviendo. Además, hubo un penal contra Herediano. Pero aquí yo soy el malo. Para mí Ugalde no es autoridad, yo soy maestro. Me deben seis puntos, ya llevo diez. Me quitaron tres penales. Está muy extraño que partido tras partido insultan, agreden, ofenden y no marcan.