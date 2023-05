Jafet Soto: ‘No sé quién es David Guzmán’

Jafet Soto, gerente general de Herediano, empezó a calentar la semifinal entre su equipo y Saprissa antes de tiempo.

Jafet la emprendió contra David Guzmán, volante de los morados, a quien señaló de hablar mal del Estadio Colleya Fonseca.

“Habla mucho del estadio, pero dónde ha jugado David Guzmán, solo aquí y en la MLS. Yo no lo he visto jugando en el Azteca por ejemplo”, dijo Jafet en declaraciones que brindó a Radio Columbia.

Para Soto, Guzmán debe adaptarse a las canchas y escenarios que hay disponibles en el fútbol de Costa Rica y agregó que no lo ha escuchado quejarse cuando en el mismo estadio enfrentó a otros rivales.

“Está hablando mucho, pero esto es lo que hay en Costa Rica. Aquí ha venido a jugar contra Guadalupe y ante otros equipos que han utilizado este estadio y yo no sé quién es David Guzmán. No lo sé, yo no lo sé y lo veo que habla mucho”.

Para Jafet Soto, David Guzmán no ha jugado en escenarios importantes fuera del país. (Rafael Pacheco Granados)

Soto añadió que David Guzmán “ofende mucho a un estadio lindo, a una comunidad linda, a una municipalidad que ha intentado hacer las cosas bonitas y a un equipo como Guadalupe que ahora está en Segunda División”.

Jafet resaltó que Guadalupe invirtió en el Colleya, apuntó que cambió la gramilla e hizo graderías nuevas.

“Lo voy a invitar a David, o tal vez no quepa en nuestro estadio”, finalizó Jafet Soto.