Jafet Soto ficha a delantero de Chivas de Guadalajara que llegó a valer $7 millones

La falta de gol en el Herediano encendió las alarmas del club, por lo que su gerente Jafet Soto Molina negoció con el Chivas de Guadalajara el préstamo del delantero mexicano José de Jesús Chuy Godínez, quien llegaría al cuadro florense por seis meses, con opción de ampliar su ligamen.

Ante la inminente salida de Anthony Contreras al fútbol internacional y la poca efectividad del resto del plantel, el cual se evidenció aún más en el pasado Torneo de Copa. En el juego de ida ante Puntarenas y Cartaginés, por la semifinal y final respectivamente, fallaron innumerables ocasiones de gol, que de haberlos concretado, les habría dado tranquilidad para afrontar los compromisos de vuelta.

Debido a la falencia exhibida el Team se movió en el mercado azteca para resolver un problema que lo viene aquejando desde el torneo anterior en los compromisos finales.

Godínez, de 25 años, en el último torneo actúo para los hidrorayos del Necaxa y anteriormente para el Club León, aunque su ficha pertenece al Rebaño Sagrado.

Precisamente hace un año (diciembre del 2021) cuando el Chuy Godínez pasó al León, fue tasado en $7 millones por los rojiblancos, pues era una de sus grandes esperanzas en la ofensiva, debido a lo que había mostrado en las selecciones menores de México.

No obstante, en el León no tuvo mucha oportunidad y de allí pasó al Necaxa, bajo la dirección de Jaime Lozano, donde solo vio acción en 11 encuentros, pero no anotó un solo gol, perdiendo el puesto con el uruguayo Facundo Batista y el argentino Milton Jiménez.

El atacante, quien fue seleccionado menor de México en el torneo Esperanzas de Toulón en el 2018, además actuó en los Gallos Blancos de Querétaro.

En Guadalajara la intención es que Godínez tenga la regularidad en el Herediano que en otros clubes no ha encontrado por diferentes circunstancias.

Aunque en la institución florense aún no han oficializado la llegada del azteca, medios como Canal 7 y el periodista Kevin Jiménez, en sus redes sociales, coinciden que el delantero ya se encuentra en Costa Rica.

Incluso, La Nación conoció que ya se entrena con sus compañeros para el Torneo de Clausura 2023.

El medio digital Soy Fútbol de México también afirmó que el técnico de las Chivas, el serbio nacionalizado español Veljko Paunović, no cuenta con Godínez para la nueva temporada, por lo que le buscaron una opción fuera del club.

Godínez llegaría a reforzar el ataque del Team donde esperan la recuperación de José Guillermo Ortiz, tras sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda en abril pasado y confían en que Yendrick Ruiz se encuentre bien físicamente para afrontar el nuevo certamen.

Cambios en la planilla Copiado!

La llegada de Godínez también repercutirá en la planilla, pues al ser un quinto extranjero, uno de los actuales foráneos deberá salir a préstamo.

El defensor Juan Miguel Basulto, Diego González y Kennedy Rocha son los más regulares en la alineación del cuadro florense, por lo que el volante Luis Miguel Franco es quien podría salir a préstamo a un equipo nacional.

También Rocha es apetecido por otros clubes, aunque todavía no se han tomado decisiones al respecto.

En el caso de las llegadas, de momento los florenses solo han comunicado en sus redes sociales el arribo de los delanteros Gabriel Leiva, proveniente del Pérez Zeledón, y de Jossimar Méndez, quien pertenecía al Santos de Guápiles.

Por otra parte, los rojiamarillos, de momento, cedieron a préstamo al volante Jordy Hernández a Guadalupe FC y al delantero Enyel Escoe al Municipal Grecia.