Jafet Soto dispara con todo contra el arbitraje

En la conferencia de prensa posterior al partido, se esperaba la presencia de Breansse Camacho, quien estaba en el banquillo y fue el encargado de atender a los medios después del encuentro de ida. Sin embargo, en lugar de Camacho, en Herediano apareció Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, quien arremetió contra el arbitraje de Benjamín Pineda.

- ¿Con qué se queda de esta semifinal? ¿Qué significa para usted avanzar a la final?

- Para mí es normal, para Herediano es normal estar en una final. Cómo quedamos, depende de los jugadores que Benjamín (Pineda) quiso que estén para la final, porque su trabajo fue desastroso. Dos veces fue donde el línea a preguntar si fue gol o no, ¿qué es, el línea tiene VAR? Fue un desastre lo de Benjamín Pineda que nos deja diezmados, pero quedamos heridísimos para lo que viene.

- ¿Qué significa acceder a esta final después de la etapa regular y qué espera del arbitraje en esa final?

- Vean el arbitraje, se vio parcializado, véanlo. Faltas que no eran faltas, tarjetas que sí eran para ellos y no las mostró. A mí nadie me tiene que decir lo que debo decir. El presente del fútbol de Costa Rica es un desastre. Estoy preocupado porque al levantar la voz te pitan así, te cobran así. En el juego anterior entré a la cancha a decirle al árbitro que si me quedaba sin Elías Aguilar a él no le importaba y dijo en el informe que llegué a preguntar por qué me expulsó y no fue así, es un mentiroso.

- ¿Cómo vislumbra esa final ante Saprissa y qué prefiere, árbitros jóvenes o gente con recorrido?

- Yo no sé dónde están Juan Gabriel (Calderón) y Hugo (Cruz). Seguro porque yo los nombro no los van a poner. La Comisión de Arbitraje tiene 70 días con una persona dirigiendo, ¿han visto algún cambio?Defiendo a mi equipo porque lo que se vio en la cancha es preocupante. Sé cuando un árbitro te quiere meter y meter atrás a puro pito. Estar en una final, estamos felices, son 10 años con una cantidad de títulos y es espectacular.

- ¿Qué espera de esa serie ante Saprissa?

- A nivel deportivo, Saprissa viene pasando un gran momento, jugando muy bien, con una buena estructura y debemos tener mucho cuidado porque nos dejaron muy diezmados. Doryan (Rodríguez) le cayó encima en el tobillo a Juan Miguel Basulto y no pasó nada. Estamos viendo el tema del entrenador para el próximo torneo, viendo el perfil, pero lo vemos con el rabo del ojo. También era expulsión lo de Celso Borges, le puso la mano en la cara a Orlando Galo. Lo que se ve no se juzga.

- ¿Qué tanto trabajo hay detrás del equipo que pese a lo que se da afuera de la cancha, no le hace daño, sino más bien parece que lo levanta?

- Tengo 30 años en este equipo y todos los que estamos en la institución llegamos a traspasar esa sangre que tenemos, porque somos heredianos. El equipo tiene credibilidad y hay un trabajo bien hecho que dejó Jeaustin (Campos), defensivamente está muy fuerte, tiene buenos recorridos. Hay una base, un trabajo que heredamos y le estamos sacando el jugo.