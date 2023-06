¿Irá al Mundial Femenino? Shirley Cruz dio enigmática respuesta

En pleno festejo del pentacampeonato de Alajuelense, Wílmer López siguió insistiéndole a Shirley Cruz para que juegue al menos hasta diciembre. Sin embargo, no hay vuelta de hoja. El plan de ella es retirarse después de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, pactada del 20 de julio al 20 de agosto.

¿Irá al Mundial? Esa fue una de las preguntas que recibió la 10 en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, en pleno festejo de la quinta corona consecutiva de la Liga en el fútbol femenino.

Posiblemente, si se hace un sondeo, el porcentaje de personas que piensen que la referente del fútbol femenino no debería ir a la cita en Australia y Nueva Zelanda sería muy bajo.

El sentimiento de no fallarle a Shirley Cruz fue parte de lo que provocó la histórica remontada de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Sin embargo, la respuesta de Shirley Cruz fue totalmente enigmática: “Eso ya no depende de mí, eso depende de cómo se estén manejando las cosas en la Federación. Ahorita solo quiero disfrutar de la remontada, hasta que terminó el partido estaba creyendo lo que estábamos viviendo”.

Al final de cuentas, será Amelia Valverde quien haga la lista final de las elegidas para representar al país en el Mundial, donde la Selección Femenina se enfrentará en la fase de grupos a España (21 de julio), Japón (26 de julio) y Zambia (31 de julio).

Wílmer López es fiel testigo de lo que ella representa en un camerino, al levantar el ánimo de sus compañeras y hacerlas ver de inmediato que no tenían nada perdido, que podían ser pentacampeonas, como lo fueron, a pesar de que iban perdiendo la final por 4 a 1.

Pero es que Shirley Cruz no solo es líder de puertas para adentro, también pesa mucho en cancha.

“Está para mucho, vea, jugó 120 minutos de gran calidad, de muy buenas condiciones y ella es el alma del equipo”, afirmó el Pato.

Amelia Valverde jamás la dejaría sin el Mundial ¿O sí?



No creo que sea posible que no la convoque. pic.twitter.com/4WaJklQcrp — TD Más (@tdmas_cr) June 4, 2023

Mientras que el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, también estaba muy impresionado con todo lo que vio en esa final femenina.

“Me pareció increíble como jugó Shirley, que aguantó, estuvo en el terreno de juego 120 minutos. Lástima que no tuvo un tiro libre en el tiempo extra. Yo estaba detrás del marco y todos queríamos que ese fuera el gol del campeonato. Habría sido espectacular que se despidiera con un gol, pero se va con un pentacampeonato y agradecido con ella”, citó Joseph Joseph.

Si por él fuera, ella de inmediato asumiría un rol dentro de Alajuelense, pero respeta la decisión de la propia 10.

“Shirley Cruz, Bryan Ruiz y compañía siempre tienen las puertas abiertas aquí, en algún momento nos sentaremos a conversar sobre eso”, destacó Joseph Joseph.

Además, el jerarca dijo que fue impresionante ser testigo de cómo esas leonas increíbles remontaron un 4 a 1.

“Independientemente de si lograron el campeonato o si en algún momento no lo logran, hay que seguirlas apoyando. No podemos nada más apoyar si ganan y no apoyar si no ganan. Incondicionalmente las apoyamos”, afirmó.

Esa seriedad que la Liga tiene con su equipo femenino es algo de lo mucho que llena a Shirley Cruz.

“Hicimos la palabra imposible, posible, estoy contenta con las chicas, porque ellas dieron todo. Cada vez que hacíamos un gol me volvían a ver con una cara de sí se puede y la afición tuvo muchísimo que ver con el primer gol”, mencionó la capitana.

Shirley Cruz quería guardar una fotografía histórica con su familia. En el retrato de colección, quedó la panameña Kenia Rangel. (Fanny Tayver Marín)

En ese momento, después de alzar la copa, aparte de sentir demasiada emoción, mezclada con orgullo, Shirley Cruz solo tenía palabras de agradecimiento.

“Gracias a todos estos aficionados por venir acá a apoyarnos, por creer en nosotras y como jugadoras le agradecemos a Liga Deportiva Alajuelense, que poco a poco vamos mejorando las condiciones para el equipo femenino, agradecerles por haber confiado en nosotras y espero que este proyecto siga dando más”.

En el transcurso del juego, Wílmer López le preguntaba que cómo estaba y ella le dijo que se sentía cansada, más que todo en el primer tiempo, cuando para remontar, las rojinegras mantenían a dos jugadoras arriba.

“Con eso, en el medio íbamos a tener una menos y Mariela (Campos) y yo teníamos ese peso. Cuando entró Viviana (Chinchilla) tuve más libertad. Fue un gran esfuerzo de todas. Mentalmente creíamos en esto y lo logramos”.

Hablando entre todas, en el vestuario de las leonas se decían que debían jugar en modo Champions. Shirley Cruz buscó en su cofre de tesoros y les llevó sus dos medallas de oro en Champions League.

“Fue bonito, ellas hicieron esto posible y ahora a disfrutarlo porque la verdad que estuvo bastante sufrido. Salir con ese 4 a 1 de Rohrmoser fue durísimo, ninguna pudo dormir, pero lo logramos y le dimos esta alegría a la afición”.

Las palabras de Shirley estaban muy metidas en la mente de todas durante el juego de la remontada.

Venían de perder 4 a 1 en Pavas y en el Morera equipararon el marcador con el doblete de Kenia Rangel y el tanto de Alexandra Pinell. Con un 3 a 0 en el juego y el 4 a 4 en el global, venían los tiempos extra. Ahí, Natalia Mills hizo el gol ‘penta’.

“Lo primero que Naty me dijo fue: ‘Usted se merece esto, usted se lo merece’. En cada gol las chicas me volvían a ver, creíamos en esto. Fue una noche mágica, épica. Desde la mañana recibimos mensajes positivos de nuestras familias”, mencionó Shirley Cruz.

Para ella, lo principal es que la gente vio lo que significan las leonas.

“Es cuestión de que la afición crea en nosotras, mucha gente no creyó, pero muchos sí lo hicieron, vinieron y decirles que muchas gracias y que las chicas siempre van a seguir dándolo todo por la institución, porque es una institución que nos ha dado todo”.

Antes de su remontada, ellas se motivaron más viendo lo ocurrido horas antes en la final de la Champions League Femenina. El Wolfsburgo empezó ganando por 2 a 0 en Eindhoven, pero en el segundo tiempo, cayeron los tres goles del Barcelona.

Si ya tenían una buena corazonada y estaban convencida de que lo harían, ver ese juego reforzó su idea de que sí podían.

“No tengo palabras, porque remontadas como estas no sé quién las ha logrado y nosotras lo hicimos”.

Tener a toda su familia ahí con ella fue demasiado especial y es por sus seres queridos que quiere tomarse su tiempo primero, antes de asumir alguna función fuera de la cancha.

“He jugado mucho tiempo fuera, no he disfrutado de la familia porque volví, pero en la Liga siempre hay presión. No me podía relajar, así que quiero descansar y después ver en qué le puedo ayudar al fútbol femenino, porque todavía falta.

”A nosotras nos exigen muchas cosas y venimos de una liga aficionada y queremos que esto en algún momento se profesionalice para poder competir a nivel internacional”, destacó.

Shirley Cruz irá al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, si así lo decide Amelia Valverde.

Después de eso, Alajuelense le hará un partido de despedida a la gran referente del fútbol femenino, a la más grande, como no duda en decirle Wílmer López.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.