Iñaki Alonso: ‘Es normal que el público esté enfadado, porque yo estoy enfadado’

El técnico de Saprissa es autocrítico con su trabajo, pero al mismo tiempo insiste en que el equipo seguirá mejorando.

-- ¿Cómo resume la derrota y la reacción de la afición?

No me extraña la reacción de la afición, es la mía. Tenemos que ser muy autocríticos, porque no hemos estado bien, no hemos estado metidos en el partido como debemos estar metidos. Es un partido malo, muy malo por nuestra parte. Da la sensación que en ese periodo que hemos invertido en trabajar, parece que te desconectas en lugar de conectarte. Hay que empezar de nuevo, cuando estamos bien, cuando estamos a punto, necesitamos estar apretadísimos. La reacción de la afición no me extraña, es mi misma reacción, es que no hemos estado bien.

-- ¿Cómo interpreta que la afición siga gritando “fuera Iñaki”?

Es normal que el público esté enfadado, porque yo estoy enfadado conmigo mismo y el equipo está enfadado. Ellos (afición) son soberanos, tienen que expresar lo que sienten y en un día en que no estamos acertados me parece totalmente lógico que expresen lo que están sintiendo.

-- Su equipo es el más deficiente en casa del torneo, ¿por qué pasa esto?

Hemos pasado de ser el mejor foráneo al peor. Les he dicho que la Cueva tenemos que disfrutarla y para eso tenemos que jugar mucho mejor, más seguros, confiados, hacer lo que tienes previsto como plan de partido y tratar de no salirnos de esa línea para poder ejecutar un partido acorde a lo que somos nosotros.

-- Muchos cuestionamientos recaen sobre usted, ¿pero qué piensa del rendimiento de los jugadores?

A mis jugadores, como siempre les digo, el problema y la culpa es mía, no he planteado bien el partido y no hemos estado suficientemente metidos. Lo único que siempre les pido es que tenemos que dar más. Hemos sido un equipo que ha sufrido mucho en el proceso y ha sido capaz de enderazar una primera vuelta como la empezamos y hoy (viernes) la hemos cerrado de la peor manera posible. Hay momentos que las cosas por distintos motivos no salen y tenemos que ser autocríticos y buscar las raíces de los problemas y sobre todo las soluciones.

-- ¿Cómo hacer para mejorar en tan corto tiempo entre partido y partido?

No va a haber tiempo para trabajar ya lo que hemos trabajado en estas tres semanas. Sabemos bien quiénes somos, qué hemos trabajado, en qué somos buenos y en qué debemos mejorar. El fútbol es competición y por momentos nos ha costado, entonces tenemos que insistir, persistir y máxima exigencia.

-- ¿Cómo toma que muchos jugadores han tardado tanto tiempo en recuperarse?

Es un tema que hemos analizado, porque siempre en un proceso de lesiones tienes cosas que mejorar pero tengo plena confianza en los servicios médicos, en los que trabajan en el día a día con readaptación de los chicos. Son circunstancias, tiempos, procesos y por más que nosotros querríamos, el cuerpo humano es como es, las lesiones han sido más graves de lo que pensábamos.