Ídolos de Alajuelense y Saprissa coinciden sobre el clásico y la final

Wílmer López, Carlos Hernández y Wálter Centeno forman parte de la Seven Pro League, un torneo de fútbol 7 en el que ellos jugarán con los finalistas. Sin embargo, era imposible que no dijeran lo que pensaban del clásico. (José Cordero)

Los dos saben muy bien lo que es jugar un clásico, pelear títulos y ser campeones.

Wílmer López y Wálter Centeno son voces más que autorizadas para emitir un criterio sobre esta fase final entre Alajuelense y Saprissa que arrancará este jueves, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Verlos juntos no es común y a pesar de que los fanáticos insistían en buscar comparaciones entre esos creativos que derrochaban magia en la cancha, los dos siempre se han tenido mucho respeto.

El Pato no habló como el técnico de las tetracampeonas nacionales que quieren el ‘penta’, sino como un hombre de fútbol y como un ferviente aficionado más de la Liga.

Mientras que Wálter Centeno está alejado de la ‘S’, luego de que el club y él tomaron rumbos distintos.

Sin embargo, tampoco se puede obviar lo que hizo con los tibaseños y que su camisa es una de las que cuelga en el Estadio Ricardo Saprissa, como una de las leyendas moradas.

El Pato y Paté coinciden en algo: el partido de este jueves será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Según Wílmer López, Alajuelense ha tenido los altibajos normales de un equipo en un campeonato, pero que se levantó luego de que había ciertas dudas.

Wílmer López analiza el clásico

“La Liga está en un punto de ascenso jugando muy bien, demostrando buenas cosas. En la semifinal apareció una Liga muy fuerte, muy solvente, ganando la serie muy bien y hemos visto una Liga firme en su accionar, en su juego y fue en buen momento”, analizó el Pato.

Considera que se nota una buena planificación, en vista de que esa curva de rendimiento levantó en el cierre del campeonato “y qué mejor que para jugar la final de la cuadrangular contra Saprissa que ha tenido una regularidad durante todo el campeonato”.

“Nosotros los liguistas esperamos que esto se alargue a los cuatro partidos. La Liga tiene la capacidad, las condiciones y el equipo idóneo para llevar esto a cuatro partidos”, mencionó.

Alajuelense y Saprissa prometen un buen espectáculo en esta fase final del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Su percepción es que Alajuelense y Saprissa serán protagonistas de una final en la que se verá buen fútbol, porque esta vez, la pelea quedó en los mejores dos equipos del campeonato.

Lo que al Pato no le gusta en sí es el formato del campeonato, porque por ejemplo, esta fase final podría resolverse sin que haya una victoria de por medio y que la sentencia la marque el gol de visita, en Alajuela, o en Tibás.

“El formato está como para apadrinar el pobre rendimiento de algunos equipos. Por dicha, en este torneo no pasó eso. Ahora llegaron a la final de la cuadrangular los dos equipos más regulares del campeonato y pueden verse otra vez en una gran final”.

¿Qué tiene que cuidar Alajuelense de Saprissa? “Todo, la Liga tiene que cuidar todo, desde el muchacho joven que entra de cambio, los titulares, la bola muerta, los tiros libres, todo. Cuando se presenta un equipo como Saprissa que viene demostrando buenas cosas, en un departamento y en otro, hay que tener cuidado en todo”, respondió Wílmer López.

Dijo que ceñirse en marcar a un solo jugador no es una buena idea.

“Que no hagamos faltas porque si no Mariano (Torres) nos mete un golazo, no, no. Es que si hay un tiro de esquina hay que cuidar a (Kendall) Waston. Si hay un pelotazo la velocidad de uno y del otro, la picardía del cubano (Luis Paradela). Hay que cuidar, a como Saprissa también tiene que cuidar parte de todo lo bueno que la Liga ha venido demostrando”.

La opinión de Paté

De forma directa, Wálter Centeno también aseguró que a esta final de segunda ronda llegaron los dos mejores equipos.

“Los que para mi concepto juegan un poco más, los que tienen un poco más de criterio a la hora ser ofensivos. Alajuelense ha tenido altibajos, pero se pudo levantar. En los clásicos nunca hay favoritos, pero en este caso para nadie es un secreto de que todos los periodistas y todo el país ha dicho que Saprissa está por encima de Alajuela en este momento”, mencionó Paté.

Wálter Centeno analiza el clásico

Él piensa que como Saprissa ha sido más constante, es el equipo que está más en la obligación de ganar.

“Para este tipo de series marca el primer juego, porque es donde los jugadores rompen ese hielo en el que marcan la cancha y el equipo que marque la cancha de buena manera es el que va a ganar el torneo”, pronosticó.

Centeno subrayó que para este clásico hay que ponerle mucha atención a ese factor del gol de visita como criterio de desempate.

“Alajuelense no tiene que recibir goles y hacerlos si quiere pasar y Saprissa si quiere liquidar la serie tiene que anotar este jueves. Saprissa tiene la oportunidad de escoger, o jugar cuatro o jugar dos partidos”.

Al referirse a cada equipo, manifestó que Saprissa es fuerte en el balón parado desde hace mucho tiempo, cuenta con jugadores que van bien en el juego aéreo, un medio campo equilibrado, tiene gol y adelante cuenta con juventud, con muchachos que lo están haciendo bien.

De la Liga, Paté dijo que cuenta con jugadores de más experiencia línea por línea.

“Tal vez no han estado del todo sólidos, les ha costado mucho. Tienen algunos fantasmillas ahí que los persiguen. Son equipos grandes por la tradición y en cualquier momento puede salir a relucir eso. Alajuelense tiene calidad y hay que tener cuidado. Saprissa, a la vez, no confiarse de que ya ganó todo”, destacó.

