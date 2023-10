Horacio Esquivel: ‘Son unos mentirosos (los árbitros)’

El técnico de Guanacasteca Horacio Esquivel, no se anduvo por las ramas y fue contundente con la actuación de los árbitros, tras la derrota de 4-0 frente al Deportivo Saprissa.

“Son unos mentirosos (los árbitros). Los lobos no aúllan, ahora mienten. Disculpen, pero me siento perjudicado. Saprissa nos superó, pero ahora los lobos no aúllan, sino mienten”, aseguró Esquivel.

“Lo que me indispone es la mentira. Están mintiendo. El cuarto árbitro (Steven Madrigal) dice que yo lo insulté, que le estoy reclamando, pero yo le estaba haciendo una observación. Le dije que le dijera al árbitro que sí había sido penal (una mano de Kendall Waston). Lo llama de nuevo (a David Gómez) y le dice que lo estoy insultando, y el central me expulsa. Eso me tiene indignado”, comentó Esquivel.

Horacio continuó dando declaraciones y reiteró una y otra vez lo sucedido en la cancha.

“Por favor, no sean tan mentirosos (los árbitros) porque nunca lo insulté. Por eso digo que ahora los lobos no aúllan, sino mienten. Son unos mentirosos, y no soy el primero que dice que son unos mentirosos. Son tan incapaces que tienen que recurrir a la mentira”, dijo Esquivel.

No voy a objetar nada del partido. Saprissa nos superó en todos los ámbitos. Lo que no voy a aceptar nunca es que alguien me levante un falso. Eso no lo voy a permitir porque yo podré tener mi carácter y ser como soy, pero yo digo la verdad de frente”, manifestó.

El estratega limonense fue aún más crítico al expresar que parte del mal del balompié tico es culpa de los árbitros nacionales.

“Eso no va con el fútbol, y estoy llegando a la conclusión de que al fútbol nuestro lo están perjudicando ellos. Para quedar bien, ellos mienten, y no es la primera vez que mienten. No puede ser posible que no sean constantes con las decisiones. Hoy hubo tres penales y todos fueron penales. Los del Saprissa fueron penales, lo reconozco, pero el mío que no me pitaron también era penal”, agregó Esquivel.

“Estábamos 2-0, y de pitar esa acción y anotarlo, nos pudo meter en el partido. Pudo ser el 2-1. Tienen que ser más serios esos señores. En Guanacaste nos pitan faltas que no son y pitan penales como los de hoy, y ahora se quieren robar el show. Se llaman los lobos. Lobos que no aúllan, sino que mienten”, indicó.