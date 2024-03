Horacio Elizondo toma decisión final sobre su labor en el arbitraje

El argentino Horacio Elizondo se reunió con Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, y tras conversar con el jerarca, definió qué hará con su futuro como presidente de la Comisión de Arbitraje.

Elizondo renunció a su cargo hace 12 días. En ese momento, le dijo a los medios de comunicación: “Mi renuncia es de manera indeclinable. Hicimos muchas cosas en el arbitraje, pero estas no son valoradas”, afirmó Horacio Elizondo.

El suramericano contó con el apoyo de los árbitros, quienes le pidieron que no renunciara y solicitaron una reunión con Osael Maroto. Incluso, a manera de protesta, en los juegos de la semana antepasada, detuvieron los partidos por espacio de un minuto, como muestra de respaldo al dirigente.

Pero tras conversar con Maroto, dio marcha atrás y seguirá al frente de la Comisión de Arbitraje.

“El pasado pisado, hay que mirar hacia adelante. Lo fundamental de esto, y debemos entenderlo, es que el arbitraje tiene un proyecto. Este proyecto está integrado por todos y debemos llevarlo de la mano, enseñarlo a caminar, a correr, y uno trata de guiar ese proyecto. El que tiene que crecer y tomar las decisiones es el proyecto, y en esto estamos todos”, dijo Horacio Elizondo.

El argentino Horacio Elizondo dio marcha atrás en su decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Arbitraje. (Rafael Pacheco Granados)

Elizondo no estuvo de acuerdo con la creación de una Comisión de Arbitraje y dio a conocer que existen falencias en el reglamento del arbitraje costarricense. Esto fue confirmado por Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, quien recomendó hacer los cambios, según lo establece FIFA.

“Todos esos miembros deben ser exárbitros, así está en los reglamentos de FIFA y así lo vamos a hacer. La continuidad de Elizondo es muy importante y siempre lo he dicho, debemos crecer. Estamos contentos con la decisión que hemos tomado con el arbitraje y vamos hacia la profesionalización del arbitraje, y es todo un tema que estamos abordando”, manifestó Osael Maroto en conferencia de prensa en las instalaciones del Proyecto Gol.

Horacio Elizondo explicó por qué dio marcha atrás y seguirá trabajando al frente del arbitraje costarricense.

“Cuando presenté mi renuncia, dije los motivos y me quitaron los argumentos. Esté quien esté, ese es el camino que hay que seguir. Con lo de los árbitros, me hicieron llorar, yo no sabía. He conversado con ellos y saben que hay parámetros que hay que respetar. Nos falta todavía un montón. Ellos muestran que quieren corregir, que tienen ganas y eso nos ayuda”, afirmó Horacio Elizondo.

El jerarca añadió que los árbitros están muy contentos de entrar a un proceso de profesionalización y de poder darles pertenencia. Comentó estar encantado de que los silbateros se formen.

Respecto a la Comisión de Arbitraje, Elizondo señaló que no debe estar ajena al trabajo y condición de los árbitros. “Buscamos un perfil que esté comprometido. Todos tienen que estar juntos. Estamos viendo el factor humano para terminar de armarla”, resaltó Horacio Elizondo.

A Elizondo le consultaron cuándo estará el VAR en el país; manifestó que no va a poner una fecha, pero agosto sigue siendo el objetivo. Aclaró que hay cosas que pueden pasar en el camino y de inmediato destacó que de este año no puede pasar.