Horacio Elizondo señala las falencias del arbitraje y responde a las críticas de Jafet Soto

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, no anduvo con rodeos al señalar lo que ha observado en el arbitraje durante los casi cuatro meses que ha estado al frente del referato costarricense.

El argentino también se refirió a las críticas de Jafet Soto, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, quien al final del torneo anterior arremetió contra los árbitros, reclamando que al equipo Herediano le dirigían de manera diferente que al resto de los equipos.

Ataviado con camiseta, pantaloneta y una gorra para protegerse del sol, Horacio Elizondo se adentró en una de las canchas del Proyecto Goal, donde trabajó con los árbitros y asistentes de la Primera División. Los jueces fueron sometidos a pruebas físicas y se concentrarán este lunes y martes en las instalaciones de la Fedefútbol para llevar a cabo labores de campo y escuchar charlas técnicas.

El 2024 viene con muchos retos y objetivos para el arbitraje nacional. El profe Horacio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la FCRF, nos cuenta de ellos 🙌🏻⚽️



Detalles en la nota: https://t.co/7dzICXrMkr#FCRF #Arbitraje pic.twitter.com/ApV2LNkQnX — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) January 4, 2024

Al final del entrenamiento de este lunes, Elizondo conversó con los medios de comunicación y expresó sus impresiones desde que asumió la presidencia de la Comisión de Arbitraje. Comparó su labor con la construcción de una casa, donde apenas se han instalado los cimientos y los pilotes, pero espera elevar rápidamente las paredes.

— ¿Cómo se siente usted? Ya han pasado más de un trimestre desde su llegada. ¿Cómo ha encontrado todo y ha recibido el apoyo que pedía cuando fue nombrado?

— Bueno, a ver, cómo he encontrado todo, lo he encontrado tal como estaba. A partir de ahí, había que ver qué se puede ir haciendo. He leído y escuchado por ahí, “bueno, hace tres meses que está por acá”, pero hay que estar aquí y ver todo lo que hace falta.

“En materia de arbitraje, tengo la sensación de que en la Federación en algún momento se quedó detenido en el tiempo y no solo no creció, sino que no avanzó como debería haberlo hecho. Por eso, el desafío hoy es mucho más grande e importante. Por más brillante que sea una idea o que traigas el mejor plan, te enfrentas a otra cuestión, que es la organizativa, y se debe saber cómo vas a caminar dentro de esa organización”, dijo Elizondo.

— Pero, ¿se ha comenzado a caminar?

— Por supuesto, uno sabe que venimos de un punto de partida y tiene que entrar mucho el marco de la tolerancia, y yo debo ser el primero, pero lo importante es que las cosas empiecen a caminar. Acá tenemos falencias en la estructura del arbitraje, en el nacimiento, en cómo nacen y se forman los árbitros, desde el aspecto personal y de recursos humanos, hasta llegar al plantel de los árbitros y conocer su situación y cómo se rigen en lo económico, y quién se hace cargo de ellos. La Federación ha tomado cuenta de todo eso y se ha dado cuenta de que falta mucho respaldo institucional, y en eso estamos trabajando.

Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, estuvo atento a los trabajos físicos de los árbitros, este lunes en el Proyecto Goal. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Cómo tomó usted en su momento las críticas de Jafet Soto, sobre todo por ser él un integrante del Comité Ejecutivo?

— Más allá de lo que se dijo o no, lo importante, y lo dije recién cuando hablamos del apoyo institucional, es que si crees en la persona que trajiste y quieres que te haga un proyecto, los proyectos llevan tiempo, es un proceso, y estarle tirando piedras es como contradecirse o no dejar crecer el proyecto. Démosle tiempo y firmeza a lo que se quiera, y si después no funciona, no funciona, pero permitamos dar ese tiempo a ver si se empiezan a notar las mejoras y todo camina de otra manera.

— ¿Se siente con ganas y firme en su puesto? ¿Llegó a pensar en hacerse a un lado?

— Por supuesto, me siento firme. Lo que me hace latir el corazón es el proyecto y la fuerza que indudablemente le pone el presidente junto al Comité Ejecutivo para que esto salga adelante. Cuando vea, más allá de mis ganas, que el proyecto no tiene la fortaleza o no se le dedica tiempo, será un momento para hablar y replantear hacia dónde vamos. Pero si todo se va solidificando, aunque sea más lento de lo que uno quiere o un tanto desorganizado, porque para organizarnos como yo quiero se requiere mucho tiempo, ya que los árbitros no cambian de un día para otro. Mientras eso exista, eso hace que mi corazón lata, y si late es porque estoy apasionado con lo que hago.

— ¿Qué se hace para que los árbitros tengan las mismas condiciones? Vimos algunos con equipos de comunicación y otros no.

— Conozco los intercomunicadores, pero antes de que existieran, hay un procedimiento manual, o analógico, por llamarlo de alguna manera, que rinde los mismos frutos. El árbitro no será mejor por tener un intercomunicador; si lo tiene, quizá su labor sea más sencilla y dinámica.

“No me preocupo tanto por eso, pero sí me ocupo porque queremos darle realce al trabajo, y por supuesto queremos compararnos con las mejores ligas del mundo, y todas tienen intercomunicadores. El año pasado lo terminamos como pudimos, con lo que teníamos, y ya están todas las compras de ese material hechas, esperamos que lleguen cuanto antes”, destacó Horacio Elizondo.